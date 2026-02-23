Universidad Católica consiguió un importante triunfo de la mano de Fernando Zampedri. El argentino nuevamente es figura, algo que generó con comentario de Fernando Solabarrieta que no agradó a muchos.

Los Cruzados tuvieron un complicado compromiso ante Coquimbo Unido, el cual comenzaron perdiendo con gol de Alejandro Camargo. Pese a esto, lo dieron vuelta gracias a las anotaciones de Justo Giani y Zampedri, quien celebró por duplicado en el 3-1 final.

El comentario de Solabarrieta

Desde su arribo al fútbol chileno en el 2020, Fernando Zampedri se ha convertido en ídolo de Universidad Católica. Ha sido el máximo artillero de la Liga de Primera en seis ocasiones, además de ser el mayor goleador histórico de los Cruzados. Incluso, llegó a nacionalizarse y jugar en la Selección Chilena.

Claro que el buen momento de Zampedri, que comenzó la temporada con 6 goles en 4 fechas, generó una reflexión de Fernando Solabarrieta. El periodista se preguntó si esto habla muy bien del nacido en Argentina, o deja mal al fútbol chileno que el “Pichichi” tenga 38 años.

“Yo no sé si esto habla muy bien de Fernando Zampedri o habla muy mal del fútbol chileno. Insisto ¿esto habla muy bien de Zampedri o muy mal fútbol chileno? Porque viene acá Zampedri, tiene 37 y la sigue rompiendo“, comenzó diciendo Solabarrieta en Marca Personal de Radio La Metro.

“De verdad, fue para mi gusto… No solo empuja desde los goles, empuja desde el juego. Anda muy bien Zampedri y de la mano de Zampedri Católica logra dar vuelta el compromiso. Me parece que a estas alturas, dentro de la fecha, fue lo mejorcito que vimos“, cerró el periodista.

Entre halagos y cuestionamientos, lo cierto es que Fernando Zampedri una vez más está demostrando que sigue más vigente que nunca. En total, el delantero ha jugado 237 partidos en Universidad Católica y ha anotado 147 goles. Impecable registro para el Toro.