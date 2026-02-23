Universidad Católica derrotó a Coquimbo Unido por 3-1 en la cuarta fecha de la Liga de Primera. La Franja comenzó en desventaja, pero inició la remontada con el gol de Justo Giani, el mediocampista argentino de 26 años que llegó hace sólo semanas como refuerzo cruzado.

En el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, el ex arquero, Nicolás Peric, se mostró muy gusto con lo realizado por Giani hasta ahora, con elogios para el cruzado.

“Giani tiene una gran lectura de los movimientos de Fernando Zampedri. Si Zampedri va hacia atrás, él lo aguanta hasta que le hace el movimiento y ahí vuelve a aparecer por las espaldas, es demasiado inteligente“, dijo el Loco Peric.

Giani: hallazgo de la Católica

El hoy comentarista sentenció que “el seguimiento que le hizo la Católica a Giani está perfecto, y cuando lo vimos llegar lo dijimos: él va a jugar con Palavecino, son conjugables ante un equipo que debe defender más que atacar. Es un gran hallazgo para Católica“.

Justo Giani tiene más loco a Nico Peric.

Cabe recordar que Giani jugó las semifinales (20′) y final (30′) de la Supercopa de Chile contra Huachipato y Coquimbo Unido respectivamente, marcándole un tanto a los acereros.

Ya por la Liga de Primera, tiene presencia casi completa en los cuatro duelos disputados, con un gol contra Deportes La Serena, Deportes Concepción y ahora Coquimbo Unido.

El próximo partido de Giani y la Católica será el próximo domingo 1 de marzo, desde las 20:30 horas, como visita frente a Ñublense.