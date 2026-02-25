El Real Madrid y el Benfica vuelven a verse las caras en el choque decisivo por la vuelta de los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League.

El partido de ida no estuvo exento de polémicas: el cruce entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni terminó con sanción para el argentino por un presunto insulto racista.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Benfica EN VIVO?

Real Madrid vs. Benfinca juegan este miércoles 25 de febrero, desde las 17:00 hrs . en el Bernabéu, por los playoffs de Champions League.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESP N y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium .

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

Probable formación Real Madrid vs. Benfica

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler; Gonzalo García y Vinícius.

