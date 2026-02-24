Una de las reacciones más vergonzosas al escándalo por racismo en la Champions League fue la de José Luis Chilavert. El exportero paraguayo defendió a Gianluca Prestianni de la peor manera posible, atacando tanto a Vinícius Jr. como Kylian Mbappé.

“Yo solidarizo con Prestianni. Vinícius es el primero que va e insulta. Otra cosa. Quien solidariza con Vinícius es Mbappé. Qué puede decir Mbappé: habla de valores y todo eso y él vive con un travesti“, dijo el exfutbolista.

Las lamentables declaraciones se reprodujeron en todo Latinoamérica y el resto del mundo. Y este martes, en la previa de la revancha entre Real Madrid y Benfica en los play-offs, Thibaut Courtious reaccionó a ellas.

“Es lamentable. No se pueden decir cosas así, es otro tipo de insulto. Esas cosas no caben en el mundo de hoy ni en cualquier lugar, y menos viniendo de otro excompañero de profesión“, condenó el portero en conferencia de prensa.

En Real Madrid sacan la voz por el escándalo mundial por racismo contra Vinícius

Thibaut Courtois se refirió también al hecho en sí, donde Gianluca Pastrianni fue acusado de llamar “mono” a Vinícius Jr. Según ESPN, el futbolista se habría defendido diciendo que, en realidad, lo llamó “maric*n”. Algo que poco sirvió, porque el argentino recibió una sanción provisional.

“Me parece igual de grave si son insultos homofóbicos. He visto las imágenes de la grada y es deplorable ver eso en un estadio. Tanto el racismo como la homofobia no podemos aceptarlos nunca. Si al decir eso Prestianni no se tapó la boca, tapándosela creo que sí lo dijo“, dijo el portero.