“No me voy a hacer el tonto”: Mbappé defiende a Vinícius y responde a los abucheos en el Madrid

Kylian Mbappé habló sin filtros sobre la salida de Xabi Alonso, los abucheos en el Santiago Bernabéu y la situación de sus compañeros.

Por Sebastián Amar

Kylian Mbappé y el mal momento del Real Madrid
Kylian Mbappé enfrentó los micrófonos en la previa del duelo entre Real Madrid y Mónaco por la Champions League, en un contexto marcado por la salida de Xabi Alonso y el clima tenso que se vive en el club. El francés no esquivó el tema y dejó varias frases potentes.

No me voy a hacer el tonto, claro que han pasado cosas”, lanzó Mbappé al ser consultado por el momento del equipo, reconociendo que el Real Madrid atraviesa una etapa compleja tras los últimos acontecimientos.

Sobre la salida del entrenador, el delantero fue claro en que no se puede negar lo ocurrido, pero también pidió poner las cosas en perspectiva. “No se puede decir que Xabi no haya tenido éxito, solo perdió un título”, señaló, defendiendo el proceso del DT.

Mbappé además confirmó que hubo diálogo con el técnico tras su salida. “Hablé con él el día que se fue”, reveló, dejando en evidencia que el quiebre no fue desde lo personal.

Mbappé defiende a Vinícius Júnior tras pifias

Mbappé defiende a Vinícius Júnior tras pifias

Mbappé responde a los abucheos y defiende a sus compañeros

El francés también se refirió al ambiente en el Santiago Bernabéu y a las pifias que han recibido algunos jugadores en los últimos partidos. Mbappé dijo entender la reacción del público, pero marcó un límite.

Entiendo a la gente, antes de ser futbolista era un joven que veía partidos y si no estaba contento, pitaba”, explicó, empatizando con la hinchada.

Sin embargo, el atacante cuestionó que las críticas se focalicen en nombres propios. “Lo que no me gustó es que si abuchean, deben pitar a toda la plantilla, no a algunos jugadores”, afirmó.

Finalmente, Mbappé tuvo palabras directas para respaldar a Vinícius Júnior, uno de los más apuntados. “Es un gran jugador y es un ser humano. Tenemos que protegerlo mejor, yo también, para que no esté solo”, cerró, marcando su rol de líder en el vestuario.

