Universidad de Chile comenzó su tercera semana de pretemporada con Francisco Meneghini al mando, donde ya se van tomando las primeras conclusiones, sin haber jugado partidos.

La suspensión del amistoso contra Racing no permitió ver en la cancha el trabajo de Paqui junto a sus jugadores, que recién tendrán el primer apretón este martes cuando choquen ante Santiago Wanderers en el CDA.

Pero hay un jugador que poco a poco va perdiendo terreno en el equipo azul, incluso donde ya sabe que tendrá que lucha por el puesto viniendo desde la banca de suplentes.

Se trata de Israel Poblete quien fue desplazado en el nuevo esquema de Meneghini, donde, por ahora, la apuesta es que pueda ser un relevo de Charles Aránguiz.

Meneghini no considera a Poblete como titular en la U

Así al menos lo detalla el periodista Coke Hevia en su programa “Pauta de Juego”, donde asegura que Israel Poblete perdió terreno en Universidad de Chile, donde fijo será suplente.

“El primer damnificado es Israel Poblete, porque en el medio van a jugar Lucas Romero con Charles Aránguiz”, explicó el ex actor de teleseries.

En ese sentido, deja en claro que Marcelo Díaz se apunta como reemplazo del paraguayo Romero, mientras que Poblete será la alternativ de un incombustible Charles Aránguiz.

Algo que se debe confirmar con los primeros amistosos de la U, aunque deja en claro que ha perdido peso como una alternativa, dejando en el pasado la confianza que tenía con Gustavo Álvarez.

