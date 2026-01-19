Universidad de Chile sigue adelante con su preparación en la pretemporada de la mano del técnico Francisco Meneghini, donde tuvieron que sumar un nuevo amistoso.

Esto, luego de la suspensión del encuentro ante Racing, por la tragedia de los incendios que afecta al sur del país, donde la U todavía no puede tener su estreno en 2026.

Por lo mismo, se apuraron los azules y sacaron del sombrero un nuevo compromiso, que incluso será antes del que disputarán el fin de semana en Perú ante Universitario.

Santiago Wanderers será el rival que enfrentarán en el Centro Deportivo Azul, donde se podrá ver el primer trabajo en la cancha de Meneghini que puede tener novedades.

La U jugará a puertas cerradas en el Centro Deportivo Azul. Foto: U de Chile.

La U recibe a Wanderers en el CDA

Fue el medio Bolavip Chile quienes confirmaron el nuevo amistoso que disputará Universidad de Chile, este martes ante Santiago Wanderers en el Centro Deportivo Azul.

“Será a puertas cerradas en el Centro Deportivo Azul y tendrá un formato digno de este período: se disputarán cuatro tiempos de 25 minutos. Una oportunidad para ambos cuerpos técnicos”, detallan.

“Tras ello, Universidad de Chile sacará aprendizajes en limpio y se dispondrá a emprender rumbo hacia Perú. En dicho vecino país, afrontará su primer desafío con público”, explican.

Se espera que Francisco Meneghini repita la formación que tenía planificada para enfrentar a Racing, aunque también pueden darse los primeros minutos de Juan Martín Lucero.

