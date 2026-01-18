Universidad de Chile y Racing no pudieron jugar su partido amistoso producto de los devastadores incendios en Concepción. Lamentablemente el encuentro en el Ester Roa debió ser suspendido, ya que las regiones de Ñuble y Biobío están en estado de catástrofe.

Conocida esta lamentable noticia el plantel de la U no tuvo otra que regresar a Santiago para continuar con sus trabajos de pretemporada, algo que fue analizado por Francisco Meneghini.

El DT del bulla lamentó que no se pueda jugar, aunque mandó un mensaje claro de que lo que realmente importa ahora es la gente que está sufriendo con el fuego en la zona afectada.

La voz de Meneghini en Universidad de Chile

El argentino aseguró en charla con La Magia Azul que “en este momento el foco es la gente, la región, que está sufriendo una tragedia. Lamentamos ver las imágenes, ya ayer cuando llegamos y hoy a la mañana”.

“Lo nuestro pasa a segundo plano. El foco es ponerse a disposición de lo que se pueda ayudar. Quizás no es mucho lo que se pueda hacer, más que tener respeto por la gente que está sufriendo. Ya después veremos nuestra preparación”, agregó.

Los devastadores incendios en Concepción obligaron a suspender el Universidad de Chile vs Racing en el Ester Roa. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el trasandino aseguró que “ahora nos toca regresar a Santiago, respetar el dolor de la gente que está sufriendo. Nosotros veremos después como sigue la preparación, porque debemos respetar el momento de la gente que hoy lo pasa mal”.

Cabe destacar que el plantel de la U volverá vía terrestre a Santiago desde Concepción por la ruta Santa Juana, cambiando los planes iniciales de regresar en avión. Se espera que por las próximas horas los azules estén en la capital.