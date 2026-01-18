Universidad de Chile iba a tener un estreno de 2026 de lujo este domingo, porque se iba a medir ante Racing Club en Concepción, partido que tuvo que ser suspendido.

El encuentro fue cancelado por las autoridades de la Región del Bío Bío, debido a los intensos incendios forestales que golpean a dicha zona del país.

“La determinación fue adoptada luego de que las autoridades regionales informaran durante la mañana la magnitud de la catástrofe que afecta a la zona centro sur del país, así como también por la necesidad de priorizar los recursos y resguardar la seguridad de la población frente a la contingencia por la que atraviesa la zona”, señaló la organización del evento en un comunicado.

Racing se devuelve a Buenos Aires tras la suspensión del partido

Luego de conocerse la información oficial, en Racing Club reaccionaron de inmediato y dieron a conocer su decisión tras la suspensión del partido con la U.

En el equipo argentino determinaron volver a su país, es decir, no van a esperar que se encuentre una nueva sede y fecha para el amistoso contra los azules.

“Informamos que el partido amistoso que Racing debía jugar hoy ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona”, contó la Academia en un comunicado.

El equipo de Gustavo Costas vuelve a Argentina. (Photo by Joaquín Camiletti/Getty Images)

“Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual“, agregó.

Racing Club se va de Chile sin jugar un partido y retorna sus trabajos de pretemporada en Buenos Aires.

