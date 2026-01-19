Mientras Juan Martín Lucero ganaba 75 millones en Colo Colo, esto cobrará en U. de Chile

Este lunes se terminó por confirmar uno de los movimientos más impactantes del mercado de fichajes del fútbol chileno: Juan Martín Lucero llegó a Chile y en cosa de horas será nuevo jugador de Universidad de Chile, protagonizando uno de los cruces de vereda más comentados de los últimos años.

Así es, porque el delantero argentino, recordado por su exitoso paso por Colo Colo durante la temporada 2022, vuelve al fútbol chileno tras su experiencia en Brasil, pero ahora para vestir la camiseta azul.

ver también Señal clara: Juan Martín Lucero elimina su pasado en Colo Colo y aviva su inminente arribo a la U

Mientras en lo futbolístico Lucero dejó una huella imborrable en Macul, en lo salarial también fue uno de los nombres importantes del plantel albo. De acuerdo a información publicada por La Tercera en ese tiempo, durante su paso por Colo Colo, el delantero argentino percibía un sueldo cercano a los 75 millones de pesos mensuales , cifra que lo posicionaba como el mejor pagado del fútbol chileno en ese entonces.

La diferencia salarial de Lucero entre Colo Colo y la U

No obstante, el arribo del ‘Gato’ a Universidad de Chile no solo implica un desafío deportivo, sino también un importante salto económico. Esto porque, según informó el medio brasileño RTI Esporte, el atacante argentino firmará en el ‘Romántico Viajero’ con un salario de 110 mil dólares mensuales.

Llevado a moneda nacional, esto significa que Lucero pasará a ganar cerca de 100 millones de pesos chilenos cada 30 días, cifra que supera en 25 millones lo que percibía en su etapa en Colo Colo y que lo instala automáticamente como uno de los futbolistas mejor remunerados del medio local en el presente, solo por detrás de Arturo Vidal.

Lucero llega al CDA como el jugador mejor pagado de la Universidad de Chile. (Foto: Captura Fortaleza.)

Publicidad

Publicidad

Lo concreto es que Universidad de Chile decidió romper el mercado para quedarse con un nombre probado, con experiencia internacional y con conocimiento del fútbol chileno. Ahora, toda esa inversión deberá traducirse en goles y resultados, porque en la U, así como en Colo Colo, el sueldo alto siempre viene acompañado de una exigencia máxima.