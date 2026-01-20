Es tendencia:
Juan Martín Lucero

No solo borró fotos: Juan Martín Lucero sepulta su pasado en Colo Colo con esta acción

Un gesto silencioso, pero contundente, volvió a poner a Juan Martín Lucero en el centro de la polémica tras su llegada a la Universidad de Chile.

Por Franco Abatte

El nuevo delantero de Colo Colo sepultó su pasado albo con contundente acción en redes sociales.
© Photosport-U. de ChileEl nuevo delantero de Colo Colo sepultó su pasado albo con contundente acción en redes sociales.

Juan Martín Lucero vuelve a estar en el centro de la escena del fútbol chileno. El nuevo delantero de Universidad de Chile ha dado que hablar en esta pasada, tanto dentro como fuera de la cancha, especialmente por sus movimientos en redes sociales.

Es sabido que el atacante argentino protagonizó un gesto que no pasó inadvertido y que rápidamente encendió la polémica entre los hinchas de ambos clubes. El ex goleador de Colo Colo decidió borrar todas las imágenes de Instagram relacionadas con su paso por el Cacique, incluidas sus historias destacadas, haciendo un verdadero borrón y cuenta nueva.

Colo Colo no figura entre los destacados de Instagram de Juan Martín Lucero. (Foto: Captura)

Sin embargo, eso no fue todo. En las últimas horas se conoció que el “Gato” fue más allá y realizó un movimiento aún más sigiloso, pero no menos significativo: dejó de seguir al club albo en Instagram, sepultando por completo cualquier rastro de su pasado en el archirrival histórico de los azules.

El antes y el después de los seguidores de Juan Martín Lucero. (Foto: Captura)

La señal fue clara y directa. En tiempos donde los gestos digitales pesan casi tanto como las declaraciones públicas, la acción de Lucero representa un quiebre definitivo con la institución que defendió en 2022, donde fue protagonista de un importante campeonato a punta de goles.

Para muchos hinchas de la U, este gesto es interpretado como una señal de compromiso total con la camiseta azul. Sin embargo, en el mundo albo la reacción fue muy distinta: la decisión dolió y no faltaron quienes, a través de redes sociales, la calificaron como una provocación innecesaria.

Antes que hablara con los medios oficiales de la U, Juan Martín Lucero dejó que hablaran las redes. Un acto silencioso, pero contundente, que confirma que su etapa en Colo Colo quedó definitivamente atrás y que su presente -y futuro- ya está completamente ligado al clásico rival, la U.

