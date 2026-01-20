Es un hecho y oficial: Juan Martín Lucero ya es jugador de Universidad de Chile como el cuarto refuerzo del equipo dirigido este 2026 por Francisco Meneghini. Si bien los azules aún no entregan el nombre del delantero no hay que ser adivino…

Tal como lo ha hecho en los últimos días, la U colgó un video en sus redes sociales de una cámara en estilo POV ingresando en el CDA del Chuncho. Frente al mural que recibe en el Centro de Entrenamientos Azul aparece un gato mirando fijamente al lente.

Ese fue el anticipo: el felino se para y corre hacia dentro del búnker de la U hasta llegar a la cancha, donde Lucero, sin mostrar el rostro, espera ya vestido con la indumentaria de Universidad de Chile.

Lucero deja atrás Colo Colo: el Gato ya viste de azul

Poco después, Lucero apareció en las redes oficiales de Universidad de Chile con la tricota del Chuncho sobre la piel, sentenciando en el pasado el recuerdo de su rostro con la camiseta de Colo Colo.

“El Gato llegó a la U”, publicó el Chuncho agregando “bienvenido a Universidad de Chile, Juan Martín Lucero. Que sea una gran temporada juntos, Gato”.

Lucero llega a los azules tras su paso por Fortaleza de Brasil, y se une a Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero como los cuatro refuerzos de Universidad de Chile para la presente temporada que está por comenzar.

De esta forma, y junto a los arribos Eduardo Vargas y Octavio Rivero, la U rearma su ataque para la presente temporada considerando que partieron Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra y Leandro Fernández.