Juan Martín Lucero aterrizó en Santiago para ser nuevo jugador de Universidad de Chile. Claro que en su llegada recibió insultos de seguidores de Colo Colo.

El Gato hace rato venía coqueteando con los Azules, pero no terminaba de afinar los detalles para salir de Fortaleza y poder llevar sus goles al CDA. Luego de varios días de negociaciones, quedó todo listo y se unirá a la pretemporada del Bulla.

Los insultos que recibió Lucero

En la mañana de este lunes llegó Juan Martín Lucero al Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Vistiendo curiosamente de blanco, el goleador argentino arribo sabiéndose nuevo jugador de Universidad de Chile. Solo resta la firma del contrato y los exámenes de rigor.

Ante la buena cantidad de prensa que lo esperaba, Lucero habló brevemente para expresar su felicidad. “Bueno bien, ahora vamos a ultimar los últimos detalles, así que esperemos que salga todo bien y ya después podremos charlar un poco más tranquilo. Estoy contento“, indicó.

Una vez que terminó de hablar, el atacante se fue rápidamente para completar los trámites que lo terminen de unir al lado azul de la fuerza. Claro que antes, debió soportar una situación más que incomoda en el terminal aéreo de Pudahuel con hinchas de Colo Colo.

Según informa La Magia Azul, una señora insultó a Juan Martín Lucero y le gritó a viva voz “traicionero”. Sin embargo, eso no fue lo peor. De acuerdo a lo que indica el mismo medio, cuando el jugador iba a subir a su transporte, otro hincha lo grabó mientras le decía fuertes insultos. La seguridad de Universidad de Chile debió intervenir.

El ambiente que espera a Lucero en Chile no es fácil, su salida de Colo Colo dejó muchas heridas y su llegada a Universidad de Chile se transformó en un balde de sal en ellas. Para peor, el próximo 1 de marzo se vivirá el primer Superclásico del 2026. ¿Adivine dónde? Estadio Monumental, 18:00 horas. Será una jornada llena de morbo en Macul.