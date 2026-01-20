Bruno Barticciotto no alcanzó a activar la cláusula de compra obligatoria que Talleres de Córdoba había firmado en el préstamo al Santos Laguna así que Carlos Tevez tuvo que hacerle un lugar entre sus planes. El icónico atacante de paso por Boca Juniors y varios clubes fuera de Argentina hoy es el DT de la T.

Allí apostó sus fichas por Barticciotto, que tendrá de compañero al colombiano Diego Valoyes, quien regresa desde la Liga MX. Al igual que el hijo de Marcelo Barticciotto, Bruno, quien reveló algunos detalles de su relación con Tevez y lo que significa tenerlo de entrenador.

“Él me llamó apenas terminé en México. Fue una de las cosas que más me motivaron: Carlos es uno de los mejores delanteros de la época y que te entrene, verlo porque muestra algunas cosas, y uno ya se da cuenta por qué fue”, aseguró Bruno Barti sobre el retirado jugador oriundo de Fuerte Apache.

Carlos Tevez en acción durante una práctica de Talleres. (Foto: Talleres de Córdoba).

En su currículum, Tevez pasó por el Manchester United, Manchester City, West Ham United y la Juventus de Italia, además del Corinthians de Brasil. Por supuesto, también jugó en la selección de Argentina. “Constantemente nos está dando feedback en los trabajos, consejos, nos dice algunas cosas”, aseguró el ex atacante de Palestino.

Bruno Barticciotto manifestó más sobre eso. “Trabaja la parte con los delanteros, está muy bueno e interesante tener a alguien como él de técnico”, dijo sobre el Apache, quien en su carrera también dirigió a Independiente de Avellaneda y a Rosario Central.

Publicidad

Publicidad

ver también El eterno “deseo”: Colo Colo va por figura para suplir salida de Lucas Cepeda

Bruno Barticciotto está chocho por ser dirigido por Tevez en Talleres

Bruno Barticciotto tiene mucho orgullo por recibir consejos de Carlos Tevez, un delantero de un recorrido estelar, en Talleres de Córdoba. El retorno al cuadro argentino le ha venido bien al atacante formado en las inferiores de Universidad Católica.

“Estoy muy feliz de estar acá, me encontré con lo mismo que había estado: un grupo excelente, un club muy ordenado. No ha cambiado nada en ese aspecto. Sé que el semestre pasado fue complicado, pero el club está hermoso. Es muy lindo volver”, apuntó Barticciotto en una conferencia de prensa.

Bruno Barticciotto en una de las prácticas de la T cordobesa.

Publicidad

Publicidad

Añadió que “vengo con muchas expectativas. Completé dos semanas de pretemporada, venía sintiendo una carga en el gemelo. Nada importante. Preferimos hacer una semana trabajando aparte para no arriesgar y llegar bien al viernes. Ya estoy bien y a disposición”.

Bruno Barticciotto dice estar muy feliz de vuelta en Talleres.

Es decir, no hay duda de que estará apto para el debut de Talleres en la Liga Profesional. La cita está fijada para el viernes 23 de enero frente a Newell’s Old Boys en condición de locales a las 22:15 horas. Y Bruno Barti espera engrosar su registro goleador con la T, donde anotó siete goles en 38 partidos.

Publicidad

Publicidad

ver también “Que ni te avisen…”: Bruno Barticciotto se sincera tras ser borrado por Nicolás Córdova en la Roja

Así va la tabla de la Liga Profesional de Argentina 2026

Este fin de semana que se avecina marcará el comienzo de la Liga Profesional de Argentina 2026.