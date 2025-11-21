La Roja cerró el año de buena manera con los triunfos contra Rusia y Perú, y dejó gratas sensaciones para lo que viene. En esos amistosos no estuvo Bruno Barticciotto, quien ahora conversó sobre su ausencia en la selección nacional y el llamado que le hizo a Nicolás Córdova.

El delantero no disputa minutos con la camiseta nacional desde aquel amistoso con República Dominicana en 2023. Fue llamado por Córdova para el cierre de las Eliminatorias este año, pero no jugó en los partidos contra Brasil y Uruguay. Después, para los amistosos, no fue considerado.

En conversación con De Buena Fuente de DLT Sports, Bruno Barticciotto lamentó: “Me llamó, que yo tenía que ser referente o un pilar de esta selección, también había hecho un par de goles y acá pasó lo que pasó, no entré en la convocatoria“.

“Le fui a hablar porque no entendía. Yo me sentía bien físicamente. Está bien, no llegué al 100%, pero puse mucho de mí para recuperarme y poder estar. No tengo 18 años, ¿me entiendes? Puse mucho de mi parte para poder estar y que ni te avisen que no estás en la convocatoria y te enteres antes de salir a la cancha, teniendo a toda tu familia allá…”, continuó.

“A mí me dolió. De verdad, me dolió. Pero está bien, o sea, es lo que hacen los entrenadores y no tengo nada en contra de él ni de nadie. Yo estoy esperando el llamado a la selección siempre, aparte me gustaron mucho los entrenamientos de él, era muy intenso, lo que está haciendo está bueno”, sumó.

“En los tres o cuatro entrenamientos que estuve, que hicimos varios doble turno y todo, me sentí muy bien, y con la cantidad de jugadores que hay, que no hay mucho, porque es verdad, no hay tantos titulares en la selección hoy en día, no hay muchos en ligas extranjeras tampoco, hay muchos juveniles…”.

“Dije bueno, quizás puedo jugar aunque sea un rato para tener un poco más de confianza. Pero también lo entiendo, si él no vio que yo estaba bien físicamente, o pensó que sin completar todos los entrenamientos no iba a estar bien, entonces está bien”, concluyó.