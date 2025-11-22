No quedan muchas chances. Si bien las matemáticas siguen siendo un argumento para mantener la fe en Unión Española, el rendimiento deja a entender que el cuadro hispano se irá a la Primera B.

Tras caer ante Deportes Limache, los de Independencia hipotecaron muchas de sus chances de mantenerse en la Liga de Primera. Son cuatro puntos de diferencia, con seis por jugar, los que mantienen a la Unión con un pie y medio en el Ascenso del 2026.

Pese a esto, a principios de año, se hablaba del gran equipo que se había formado en Independencia. Eso y, además, que se tenía a José Luis Sierra en la banca, un ídolo del club. Pero nada de eso fue suficiente.

El jugador que era sensación y no fue salvación

Fue un fichaje bullado. Se esperaba que fuese la revelación del torneo local. Sin embargo, Matías Suárez se marchó de Chile con tan sólo un gol a su haber y sin dejar nada memorable a su paso por Unión Española. Y eso que tenía con qué ilusionar.

Con largo recorrido por el Anderlecht de Bélgica, el jugador trasandino fue parte de la lucha por la Champions League en repetidas ocasiones, siendo el mejor desempeño en 2014-2015, cuando el equipo quedó tercero de un grupo compartido con el Borussia Dortmund, Galatasaray y Arsenal.

Tras ocho años en Bélgica, el delantero volvió a Belgrano, donde esperaban con ansias su regreso. Era su casa, su equipo, sus amores. No obstante, el jugador terminó partiendo del club en el momento más complicado de éste, cuando coqueteaba con el descenso. Partió a River Plate, en 2019. El Pirata descendió en esa temporada.

Matías Suárez enfrentó a Colo Colo vistiendo la de River Plate | Photosport

Viaje a Independencia y decadencia

No ha sido la única vez que Matías Suárez deja tirado a un equipo con altas chances de descender. Volvió a hacerlo hace unos meses, cuando no funcionó en Unión Española y terminó desvinculándose del club que está a una fecha del descenso.

Eso sí, esa sería su última aventura con algo de profesionalismo. Al menos, por el momento. Con seis meses de inactividad, Matías Suárez ha destacado últimamente en la Copa Potrero, torneo de exhibición argentino.

Pese a ello, suena en Racing de Córdoba, club de la Primera B de Argentina, donde pretenden darle una chance más por currículum que por presente. Las negociaciones están en desarrollo.