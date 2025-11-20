No se sabe aún en qué competencias participará Colo Colo en 2026, pero ya empieza a pensar en la próxima temporada. La oportunidad de estar en Copa Sudamericana hace que los albos se muevan por fichajes y empiece a armar el elenco que permitirá olvidar un Centenario de pocas luces.

Pero, no solamente están los que llegarán, sino también los que se van. En este caso, ante la aparición del nombre de Matías Fernández, lateral derecho de la Liga de Quito, se empezó a hablar sobre la posible renovación de Mauricio Isla.

Tener tres jugadores caros en el mismo puesto, era imposible. Óscar Opazo tiene contrato vigente hasta fines del 2026, pero asomaba la idea de que se fuese a préstamo.

¿Qué pasará con Óscar Opazo? Se define su futuro

Todo terminó resolviéndose. En TNT Sports dieron a conocer la noticia sobre el futuro de Óscar Opazo. ¿Seguirá en Colo Colo? ¿Buscará otro destino donde poder seguir su carrera?

Según dijeron en TNT Sports, el lateral derecho de Colo Colo llegó a un acuerdo verbal con la dirigencia de Blanco y Negro y llegará a un fin anticipado de su contrato.

De esta forma, un jugador sin mucha continuidad durante el 2025, partirá y dejará abierta la posibilidad de renovación de Mauricio Isla. O, en caso de que el Cacique así lo determine, la entrada de otro jugador en ese puesto, en desmedro, también del Huaso.

¿Cuándo juega nuevamente Colo Colo?

Colo Colo jugará ante Unión La Calera el próximo domingo a las 20.30 horas, por la Liga de Primera 2025.