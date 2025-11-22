Walter Montillo cuenta las horas para vivir su partido de despedida del fútbol. A medida que se acerca la fecha, va confirmando nuevas figuras. Esta vez, anunció la visita de un referente de la selección de Argentina.

La Ardilla colgó los botines de forma oficial en el 2021, vistiendo la camiseta de Universidad de Chile. Como sus últimos partidos fueron sin gente debido a la pandemia, ahora buscará decir adiós con el cariño de los hinchas que tantas veces lo ovacionaron.

El nuevo invitado de Walter Montillo

Walter Montillo tuvo una exitosa carrera, en la cual pasó por clubes como San Lorenzo, Morelia, Universidad de Chile, Cruzeiro, Santos y Tigre, entre otros. Además, también supo defender a la selección argentina durante las Eliminatorias a Brasil 2014. Hasta compartió cancha con Lionel Messi.

Durante su trayectoria, la Ardilla fue haciendo grandes amistades que ahora lo acompañarán en su adiós. Ha confirmado a ex jugadores del Bulla como Juan Manuel Olivera, Raúl Estévez, Mauricio Victorino y Diego Rivarola, entre otros. Desde el extranjero, también había asegurado la presencia de Ezequiel Lavezzi.

ver también Walter Montillo revela lo que lo enamoró de U de Chile: “Todos queremos volver”

Ahora Walter Montillo entregó los nombres de nuevos invitados, donde sin dudas, destaca una de las leyendas del fútbol argentino: Juan Pablo Sorín. El ex capitán de la Albiceleste en el Mundial de Alemania 2006, dirá presente en el Estadio Nacional.

Juampi Sorín supo ser figura de River Plate, Juventus, Lazio, PSG, Barcelona, Villarreal y Cruzeiro, entre otros. Ahora también dirá presente en el adiós de Montillo. Los hinchas de Universidad de Chile todavía esperan la confirmación de otras tres leyendas: Neymar, Sergio Agüero y Marcelo Salas.

Publicidad

Publicidad

El propio Walter Montillo explicó que el brasileño, argentino y chileno están invitados, pero que por temas de agenda todavía no han podido ratificar su presencia. El partido de despedida de la Ardilla será el próximo 16 de diciembre en el Estadio Nacional.