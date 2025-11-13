Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Walter Montillo revela lo que lo enamoró de U de Chile: “Todos queremos volver”

El volante prepara su despedida ante los hinchas de la U en el Estadio Nacional, donde asegura que hay un sentimiento especial.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Walter Montillo se volverá a poner la camiseta de la U.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTWalter Montillo se volverá a poner la camiseta de la U.

Walter Montillo prepara su despedida oficial del fútbol que será el 16 de diciembre en el Estadio Nacional, por lo que ha ocupado el tiempo para revivir situaciones que lo marcaron en Universidad de Chile.

Fue en el programa “Entre azules el regreso” que el ex volante dejó una declaración que marca a los hinchas de la U, que tiene que ver con el retorno de jugadores claves.

En ese sentido, apunta a que siempre quiso estar de regreso en el club junto a su familia, pero que muchas veces la oportunidad no se concretaron, pero que siempre hubo un sentimiento especial.

“Aparte la U tiene algo que todos quieren volver, tu puedes elegir al que quieras de los que le fue bien a nivel mundial. Todos queremos volver a la U porque te enamoras, puede pasar por otros equipos, pero la U tiene una mística diferente”, comentó.

Montillo se despidió de la U en pandemia, cuando los hinchas no podían ir al estadio. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Montillo se despidió de la U en pandemia, cuando los hinchas no podían ir al estadio. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Jugarán por la U? Walter Montillo aclaró si Neymar y Kun Agüero estarán en su despedida

ver también

¿Jugarán por la U? Walter Montillo aclaró si Neymar y Kun Agüero estarán en su despedida

Montillo asegura que todos quieren pasar otra vez por la U

Walter Montillo está contento y preparando su despedida del fútbol ante los hinchas de Universidad de Chile, quienes podrán volver a ver al volante nuevamente con la camiseta bullanguera.

Publicidad

Esto, porque en su regreso, que coincidió con la pandemia, no todos pudieron disfrutarlo y más cuando el técnico Dudamel no le daba muchos minutos dentro de la cancha.

Pese a esto, asegura que fue un gusto regresar y que siempre sabe de ex jugadores de la U que quisieron volver, por eso está muy feliz con lo que vive, por ejemplo, Marcelo Díaz.

“Me pone contento que volviera el Carepa, que antes tuvo que irse a otro equipo para volver, pero te lo aseguro que nosotros habríamos querido volver antes”, explicó.

Publicidad
“Justo después empezó a jugar”: Walter Montillo reveló el consejo que le dio a Lucas Assadi

ver también

“Justo después empezó a jugar”: Walter Montillo reveló el consejo que le dio a Lucas Assadi

Revisa el programa:

Lee también
¿Barcelona le cierra la puerta a Messi? La respuesta de Joan Laporta
Internacional

¿Barcelona le cierra la puerta a Messi? La respuesta de Joan Laporta

La respuesta de Bravo a un alumno por la final de Colo Colo vs la U
Chile

La respuesta de Bravo a un alumno por la final de Colo Colo vs la U

En Colo Colo revelan charla con Pavez tras polémicos dichos
Colo Colo

En Colo Colo revelan charla con Pavez tras polémicos dichos

Pronósticos Angola vs Argentina: la Albiceleste de Lionel Messi juega un solo amistoso
Apuestas

Pronósticos Angola vs Argentina: la Albiceleste de Lionel Messi juega un solo amistoso

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo