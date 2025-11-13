Walter Montillo prepara su despedida oficial del fútbol que será el 16 de diciembre en el Estadio Nacional, por lo que ha ocupado el tiempo para revivir situaciones que lo marcaron en Universidad de Chile.

Fue en el programa “Entre azules el regreso” que el ex volante dejó una declaración que marca a los hinchas de la U, que tiene que ver con el retorno de jugadores claves.

En ese sentido, apunta a que siempre quiso estar de regreso en el club junto a su familia, pero que muchas veces la oportunidad no se concretaron, pero que siempre hubo un sentimiento especial.

“Aparte la U tiene algo que todos quieren volver, tu puedes elegir al que quieras de los que le fue bien a nivel mundial. Todos queremos volver a la U porque te enamoras, puede pasar por otros equipos, pero la U tiene una mística diferente”, comentó.

Montillo se despidió de la U en pandemia, cuando los hinchas no podían ir al estadio. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Montillo asegura que todos quieren pasar otra vez por la U

Walter Montillo está contento y preparando su despedida del fútbol ante los hinchas de Universidad de Chile, quienes podrán volver a ver al volante nuevamente con la camiseta bullanguera.

Esto, porque en su regreso, que coincidió con la pandemia, no todos pudieron disfrutarlo y más cuando el técnico Dudamel no le daba muchos minutos dentro de la cancha.

Pese a esto, asegura que fue un gusto regresar y que siempre sabe de ex jugadores de la U que quisieron volver, por eso está muy feliz con lo que vive, por ejemplo, Marcelo Díaz.

“Me pone contento que volviera el Carepa, que antes tuvo que irse a otro equipo para volver, pero te lo aseguro que nosotros habríamos querido volver antes”, explicó.

