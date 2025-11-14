Es tendencia:
Selección Chilena

Insólito: Acusan a hijo de un mundialista de estar cuatro años “colgado” de la luz en Valparaíso

La situación se pudo conocer gracias al trabajo conjunto de la Policía de Investigaciones junto a Chilquinta.

Por Patricio Echagüe

El hijo de un mundialista fue acusado de estar colgado por cuatro años de luz.
Un insólito hecho se produjo durante el pasado jueves luego que la Policía de Investigaciones junto a Chilquinta realizaran un “descuelgue” de la luz de más de 300 metros de cableado. Tras este trabajo, se supo que un hijo de un mundialista con la selección chilena estaba involucrado.

Se trata de Luis Miguel Margas, hijo de Javier Margas, quien disputó la cita planetaria de Francia 1998 con la Roja, además de destacar a nivel de clubes en Colo Colo (donde ganó la Copa Libertadores 1991), América, Universidad Católica y West Ham.

De acuerdo a los reportes, Luis Miguel Margas, actual jugador de Santiago Wanderers, era el dueño de un local que llevaba al menos cuatro años colgado de la luz en Valparaíso. En pocas palabras, el recinto operaba robando energía.

Hijo de un ex selección chilena se colgaba de la luz

El local en cuestión está emplazado en La Jarilla, límite de Viña del Mar con la comuna de Concón. Por lo mismo, la gran preocupación era que se trataba de una zona repleta de árboles y vegetación, lo que podría desencadenar un incendio por cualquier tipo de instalación eléctrica irregular.

Luis Miguel Margas, hijo de Javier Margas, fue acusado de estar por al menos cuatro años colgado de la luz. | Foto: Photosport.

Esto dio pie a que se investigarán dos tipos de delitos en este caso: el de robo de energía y peligro de incendio. Además, se detalló que Luis Miguel Margas no ha pagado un solo peso de acuerdo a lo denunciado, lo que dará pie a una querella criminal por parte de la empresa de electricidad.

“Es un centro recreacional muy grande (…) Pertenece a una conocida familia de la región. Es una red que instalaron de 320 metros de distancia y que está conectada directamente a la red de distribución de Chilquinta Energía”, detalló Carmen Gloria Orlandini, jefa centro servicio Valparaíso Chilquinta.

