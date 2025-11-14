El FC Midtjylland de Darío Osorio sorprendió a varios en la jornada de ayer al confirmar el fichaje de Nathaniel Pérez Torres, jugador de 16 años con raíces chilenas, suecas y mexicanas, quien firmó su primer contrato profesional tras destacar en las divisiones inferiores del Malmo de Suecia.

Esta movida obedece al modelo de negocio del cuadro de la ciudad Herning, quienes buscan talento joven para poder trabajar y después exportar a las grandes ligas del fútbol europeo.

Pues bien, se espera que Nathaniel siga ese camino, sobre todo tras mostrar cosas más que interesantes como delantero en el fútbol sueco. Y ojo, que eso podría traducirse en una buena noticia para la selección chilena.

¿La selección chilena gana un nuevo jugador?

Así lo ratificó el propio futbolista, quien podría jugar por Chile por parte de su padre, por México gracias a su madre o derechamente en Suecia, su tierra natal. Ante este abanico de opciones todavía no hay una decisión final.

Nathaniel Perez Torres aseguró que todavía está meditando por cuál país jugar. ¿Vendrá a la selección chilena? | Foto: Midtjylland.

En diálogo con AS Chile, Nathaniel Pérez Torres aseguró que “sigue abierta (la opción de jugar por Chile). Aún no he tomado una decisión de jugar por ninguna de las tres. Quiero pensarlo bien antes de elegir”.

Además, tuvo buenas palabras para Darío Osorio, su nuevo compañero en el Midtjylland, asegurando que “lo he visto y la verdad es que está haciendo las cosas muy bien. Es un jugador con mucha calidad”.

Cabe recordar que Nathaniel Pérez Torres debe jugar un partido a nivel adulto con alguno de los combinados de Chile, México o Suecia para sellar su futuro a nivel de selección. Ojo, que el atacante ya ha jugado algunos partidos a nivel juvenil con los suecos.