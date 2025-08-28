Es tendencia:
Gonzalo Fouillioux filtra la millonaria cifra que exige Midtjylland por venta de Darío Osorio

El seleccionado nacional disputará la Europa League y ahora llegó una nueva oferta sobre el cierre del libro de pases.

Por Felipe Pavez Farías

Osorio podría dar el salto en Europa... pero habrá que esperar al menos a final de año
© Getty ImagesOsorio podría dar el salto en Europa... pero habrá que esperar al menos a final de año

Darío Osorio y el Midtjylland se clasificaron a la Europa League. El cuadro danés superó al modesto KuPS y se metió en el cuadro principal de uno de los torneos más importantes del viejo continente. 

El buen rendimiento del seleccionado nacional ha sido destacado hasta por las cuentas oficiales de la UEFA, que gozan con los golazos del zurdo de Hijuelas. 

El tema es que ahora un importante club de Europa se la jugó con una oferta por Osorio. Pero el periodista Gonzalo Fouillioux reveló el motivo que impidió su salto en está temporada.  

Tengo información que un equipo de segunda línea de Europa preguntó por Darío Osorio”, explicó el conductor de “No es para tanto” de TNT Sports. 

El club se acercó al Midtjylland y les dijo ‘ya, empecemos a negociar’”, agregó. Pero todo tipo de acercamiento se desplomó cuando supieron la cifra que se exige por el formado en Universidad de Chile. 

Desde el Midtjylland le dijeron que Osorio se vende por mínimo 18 millones de euros. Lo que me dicen es que no tienen ningún apuro en venderlo“, agregó. Una cifra que triplica los cinco millones en los que fue vendido desde la U en el 2023. Aunque al confirmar que los daneses van a priorizar lo deportivo, su salida podría aplazarse para finales de este 2025.

¿Cuánto porcentaje tiene la U de Darío Osorio? 

Universidad de Chile sigue atenta cada paso de Darío Osorio en Europa. Es que en Azul Azul además de permitir su venta, se quedaron con el 15% de su carta. Por lo que, en caso de darse una venta por 18 millones de euros, recibiría como mínimo 2,7 millones de la moneda europea. 

