El fútbol chileno no sólo tendrá a uno sino que a dos representantes en la UEFA Europa League. Este jueves el Midtjylland de Darío Osorio timbró los pasajes a la fase liga del torneo luego de superar todas las rondas previas.

El ex delantero de la U de Chile había sido clave en la ida ante el KuPS marcando uno de los goles del triunfo por 0 a 4. Ahora la misión era dejar todo listo en la vuelta como visitantes, en una misión que no sería fácil.

Sin embargo, con la amplia ventaja que tenían, el DT decidió mantener en el banquillo al chileno. Desde ahí vio cómo sus compañeros lograban la tarea y así asegurar la clasificación a la fase regular del certamen.

Darío Osorio y Midtjylland se meten en la UEFA Europa League

El Midtjylland de Darío Osorio se clasificó a la fase regular de la UEFA Europa League. El cuadro del chileno venció por 0 a 2 al KuPS, logrando un global de 0 a 6 para asegurar su lugar en el torneo.

Darío Osorio está brillando en Europa League y fue clave para que el Midtjylland se meta en la fase liga. Foto: Getty Images.

Con el ex Universidad de Chile en la banca durante todo el encuentro, el cuadro dirigido por Thomas Thomasberg no tuvieron problemas para lograr la victoria. La apertura de la cuenta fue obra de Júnior Brumado de penal en los 51′.

Tan sólo tres minutos más tarde, Aral Simsir se encargó de finiquitar el encuentro con el 0 a 2 que dejó sin opciones al KuPS. Con ello, el Midtjylland timbró sus pasajes a la fase liga de la UEFA Europa League y será el segundo chileno en carrera.

Y es que este miércoles Niklas Castro junto al SK Brann se transformó en el primer representante de nuestro país. Sin duda buenas noticias para un fútbol criollo que parecía desaparecer de las grandes competencias por esas tierras.

Eso sí, quedará esperar para ver si es que el extremo seguirá jugando en Dinamarca. Desde hace semanas que está en la mira de algunos grandes, por lo que puede haber novedades en los últimos días de mercado de fichajes.

Darío Osorio y Midtjylland logran la clasificación a la UEFA Europa League. La Joya cumple con la primera misión para esta temporada y luchará entre los mejores del continente.

¿Cuáles son los números de Darío Osorio esta temporada?

En lo que va de temporada 2025, Darío Osorio ha logrado disputar 11 partidos oficiales en total con el Midtjylland. En ellos ha marcado 4 goles, ha aportado con 4 asistencias y alcanza los 713 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega el Midtjylland?

Tras el duelo con Kups, el Midtjylland de Darío Osorio pone la mira en la liga danesa. El elenco del chileno visitará al Brondby este domingo 31 de agosto desde las 14:00 horas.

