El fútbol chileno ya tiene a su primer jugador confirmado para lo que será la nueva edición de la UEFA Europa League 2025/26. Este miércoles Niklas Castro se transformó en uno de los héroes de su equipo y marcó un gol para abrir el triunfo que les dio la clasificación.

El SK Brann llegaba con la ventaja luego de vencer en la ida como local por 2 a 1 al AEK Larnaca. Sin embargo, para timbrar los pasajes a la Fase Liga había que ir a buscar el boleto de visitante y lo hicieron con categoría.

Con una goleada por 0 a 4, el elenco del delantero logró un global de 1 a 6 para poder meterse directo en el certamen europeo. Una noticia que alegra a nuestro país y pone en la órbita de la selección chilena al olvidado artillero que fue parte del proceso de Reinaldo Rueda.

Niklas Castro encamina la clasificación del SK Brann a la UEFA Europa League

Niklas Castro y el SK Brann lograron una histórica clasificación a la fase liga de la UEFA Europa League tras vencer por 0 a 4 al AEK Larnaca. El chileno, que fue titular, fue una pieza clave y anotó el primero de los goles del aplastante triunfo.

El SK Brann de Niklas Castro se metió en la UEFA Europa League con gol del chileno. Foto: SK Brann.

Fue cuando se jugaban los descuentos del primer tiempo cuando el artillero quedó con el arco a disposición para poder abrir la cuenta. Ya en al segundo tiempo, el ex seleccionado nacional se retiró de la cancha en los 65′ y miró desde la banca el 0 a 2, obra de Mads Kristian Hansen.

El SK Brann no quería dejar dudas y fue con todo a buscar los goles que sepultaran cualquier opción de su rival. Fue así como en los 75′ Fredrik Pallesen Knudsen y en los 87′ Joachim Soltvedt sentenciaron la goleada.

Con esto, Niklas Castro y su equipo quedan a la espera de conocer a sus rivales. El sorteo de la fase de grupos de la Europa League se llevará a cabo este viernes 29 de agosto, donde habrá novedades.

Entre los posibles puede estar el Midjtylland de Darío Osorio, que este jueves salta a la cancha a definir su llave. De avanzar, podríamos tener a dos representantes de nuestro país en el torneo.

Niklas Castro y el SK Brann están dentro de la UEFA Europa League después de una dura lucha en las fases previas. El chileno quiere su revancha y así poder ser opción para una selección chilena que necesita de todos.

¿Cuáles son los números de Niklas Castro esta temporada?

En lo que va de temporada 2024/25, Niklas Castro ha logrado disputar un total de 17 partidos oficiales con el SK Brann. En ellos ha marcado 4 goles, ha aportado con 6 asistencias y alcanza los 1.140 minutos dentro de la cancha.

¿Cuál es el próximo partido del SK Brann?

Tras avanzar a la UEFA Europa League, Niklas Castro y el SK Brann se preparan para volver a la competencia local. El próximo domingo 31 de agosto desde las 8:30 horas el equipo del chileno visita al Kristiansund BK.

