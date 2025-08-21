El delantero chileno Darío Osorio quedó muy cerca de asegurar competencia internacional junto al Midtjylland de Dinamarca para la presente temporada. Si bien ya estaba con un pie dentro de la UEFA Conference League, ahora está a 90 minutos de meterse en Europa League.

Luego de reencontrarse con las redes el último fin de semana, en el triunfo de visita por 2-0 ante Vejle Boldklub, por la quinta fecha del torneo local, a nivel europeo debía medirse como local ante KuPS de Finlandia, por un lugar en la fase de Liga.

Darío Osorio se hace notar con Midtjylland en Europa League

En el duelo de ida por la ronda de Playoffs del certamen continental, el cuadro danés recibía en Herning a los finlandeses, donde exhibieron su experiencia a nivel internacional para tomar una amplia ventaja de cara a la revancha que será dentro de una semana.

Midtjylland abrió la cuenta en el minuto 15′ mediante el goleador polaco Adam Buksa. 240 segundos más tarde apareció en redes Darío Osorio. Un pase largo de izquierda a derecha de Aral Şimşir, dejó al chileno a la entrada del área rival para enganchar hacia su pierna hábil y clavar el balón en el ángulo superior derecho.

Si bien los daneses ya tenían una ventaja segura para la revancha en Finlandia, en los últimos 10 minutos de juego, gracias a un doblete del brasileño Júnior Brumado (80′, 90+1′) sellaron un 4-0 casi imposible de remontar para poner un pie y medio en la fase de liga en Europa League.

Los números del chileno en la presente temporada

Entre la Superliga Danesa y las fases clasificatorias de la Europa League, Darío Osorio registra en este comienzo de campaña con Midtjylland un total de 623 minutos en cancha durante 10 encuentros, en los cuales convirtió tres goles y realizó tres asistencias, además de recibir una tarjeta amarilla.

¿Cuándo vuelve a jugar el cuadro danés?

Antes de jugar la revancha por Playoffs en Europa League, el equipo de “La Joya” será local en Herning cuando este domingo 24 de agosto reciba al Silkeborg, por la sexta fecha del torneo local, a contar de las 8:00 de la mañana (en Chile).