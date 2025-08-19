FC Midtjylland es encuentra en uno de los mejores momentos del año. El cuadro danés, que tiene a Darío Osorio entre sus filas, está a dos partidos de decir presente en la Europa League. Lo que asoma como uno de los principales objetivos del año.

En este segundo semestre del 2025 no ha sabido de derrotas, y ahora debe enfrentar al KuPs de Finlandia por la última ronda para meterse en el segundo torneo más importante del viejo continente.

ver también ¡Asistencia y gol! Darío Osorio se viste de héroe en triunfo del Midtjylland

El primer duelo es este miércoles en el MCH Arena en Dinamarca, y la revancha será el próximo 28 de agosto. Por lo que se viene una semana clave. El tema es que el mercado de fichajes en Europa está pronto a cerrarse y podría sufrir bajas importantes.

Así lo evidenciaron desde la interna del club danés. Según el medio Bold hay varios clubes grandes que vienen en busca de sus figuras. Incluso se habla que el primero en partir sería Franculino. Lo que podría seguir Osorio.

Sin embargo el entrenador del Midtjylland, Thomas Thomasberg, recalcó que no hay chance de que partan a esta altura del año. Por lo que todo quedará aplazado hasta final del 2025, cuando se abre nuevamente el mercado en verano para Europa.

Darío Osorio se queda en la liga danesa hasta final de año

Publicidad

Publicidad

“No vamos a vender a ninguno de nuestros delanteros. Es el mismo mensaje, preguntes a quien preguntes”, adelantó Thomas Thomasberg.

Pero el estratega incluso recalcó que esta medida va para priorizar lo deportivo por lo económico. “Con dinero o sin él habrá rumores. Estamos en la recta final (para entrar a Europa League). Sabemos que jugadores son relevantes. Solo quiero cerrar la ventana de fichajes para asegurarme con quienes estamos tratando”, sentenció.

¿Cuánto cuesta Darío Osorio?

El seleccionado nacional llegó en 2023 al Midtjylland y de inmediato se ubicó entre las figuras del plantel. Ahora Darío Osorio con 21 años es uno de los más pedidos en el mercado de fichajes. De momento Transfermarkt lo valoriza en ocho millones de euros.

Publicidad

Publicidad

ver también El elogio a Darío Osorio que ilusiona a todos: “Está en un claro ascenso futbolístico”

Sin embargo, sus últimas presentaciones tienen al cuadro danés más que contento con su rendimiento. Por lo mismo, se indica que la cifra se elevará ahora a mínimo 20 millones de dólares por su carta. Cabe consignar que la U tiene el 15% de su pase, y se beneficiará ante una nueva venta.