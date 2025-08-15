La larga espera finalmente terminó. La temporada 2025-26 de la Premier League ya está en marcha y arrancó con el duelo entre el último campeón Liverpool que recibió en Anfield Road al Bournemouth, equipo que hizo noticia en Chile por su interés en el delantero Darío Osorio.

En un duelo cargado de emoción, al ser el primer juego oficial en la casa de los Reds tras el fallecimiento del delantero portugués Diogo Jota, el cuadro que dirige el neerlandés Arne Slot buscaba dedicarle un triunfo ante el equipo del español Andoni Iraola.

Así fue el duelo entre Liverpool y Bournemouth

Al actual monarca del fútbol inglés le tomó 37 minutos para anotar el primer gol de la temporada gracias a uno de sus últimos refuerzos, el francés Hugo Ekitike. Y el panorama se le abría al comenzar el complemento, luego que Cody Gakpo (49′) aumentara las cifras.

Pero en la Premier League, a ningún equipo se le puede dar por muerto. Así lo demostró Bournemouth, que promediando la segunda parte logró dar vuelta el marcadory poner la paridad por 2-2 mediante los tantos del ghanés Antoine Semenyo (64′, 76′).

Lejos de conformarse con el resultado, ambos equipos fueron en busca de romper la paridad y fue sobre el final del encuentro que Liverpool conquistó la victoria gracias a una agónica anotación del italiano Federico Chiesa (87′) y luego la aparición de Mohamed Salah (90+3′) para poner un 4-2 inolvidable.

Liverpool debutó con triunfo ante Bournemouth, con Diogo Jota en la memoria (Getty Images)

¿Cuándo vuelven a jugar ambos equipos?

Por la segunda fecha de la Premier League, el primero que jugará será Bournemouth, que el sábado 23 de agosto recibirá al Wolverhampton desde las 10:00 de la mañana. Por su parte, los Reds cerrarán la jornada con su visita al Newcastle United, a jugarse el lunes 25 a las 15:00 horas (de Chile).