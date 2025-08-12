Es tendencia:
Bombazo: potente club inglés va por Darío Osorio a horas de iniciar la Premier League

El delantero de la Roja ya inició su campaña en Dinamarca, pero podría partir tras fuerte arremetida de prestigiosa liga.

Por Nelson Martinez

Darío Osorio campeón en Dinamarca.
© InstagramDarío Osorio campeón en Dinamarca.

Con exitoso ciclo en el Midtjylland y levantando el trofeo de campeón, Darío Osorio vive un gran presente en su aventura por el fútbol europeo. Tan así, que volvió a aparecer firme en el radar de potente liga.

El actual jugador del Midtjylland de Dinamarca aún tiene contrato con su equipo, pero ante la ola de rumores por su futuro apareció una oferta concreta desde la prestigiosa Premier League.

Así lo reveló el prestigioso medio internacional Sky Sports, dedicando un explicativo texto de la locura por el zurdo formado en U de Chile que se acerca a paso firme al torneo que inicia este viernes.

¿Darío Osorio prepara maletas?

Según revelan desde Europa, el Bournemouth de la Premier League está interesado y arremete con todo para fichar al chileno Darío Osorio, quien milita actualmente en el Midtjylland

“El extremo derecho zurdo de 21 años (Osorio) cumple con el perfil que Andoni Iraola busca en su plantilla para la próxima temporada, especialmente ante el creciente interés por Dango Ouattara”, reporta Sky Sports.

Publicidad

En ese sentido, en el medio europeo avisan que el Bornemouth debe moverse rápido en el mercado, ya que “Al internacional chileno le quedan tres años de contrato tras su incorporación al Midtjylland en agosto de 2023″.

Darío Osorio ya inicio la temporada en la Superliga de Dinamarca, donde también se matriculó con un tanto en la Europa League siendo figura una vez más en el Midtjylland.

