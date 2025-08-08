Darío Osorio vive un inicio prometedor con Midtjylland en la Europa League. El chileno se ha vuelto un hombre clave para el equipo danés, que compite en la fase previa del torneo internacional. El ex U. de Chile registra una asistencia y un gol en la campaña europea.

Hace poco, anotó un golazo ante Hibernian para clasificar a la tercera ronda clasificatoria. Ayer, jueves 7, dio una asistencia en la ida contra el Fredrikstad FK, donde Midtjylland terminó en ventaja por 3-1 y quedó con un pie dentro de los play-offs, el último pasito para entrar a la fase regular.

En ESPN quedaron locos con el chileno. “Anotó para la clasificación a esta ronda, ahora una asistencia. Dos partidos como visitante. Lo importante es que eso se mantenga. Qué bien le hace esta competencia. Está bien, le tocó un sorteo benévolo, pero lo está aprovechando”, dijo Cristián Caamaño.

Mauricio Pinilla se sumó. “Darío Osorio está en claro ascenso futbolístico, sumando experiencia, distribuyéndose mejor en los partidos, teniendo apariciones importantes en momentos importantes, eso es fundamental para que el jugador sume más conocimiento”, dijo.

Darío Osorio quiere seguir siendo clave en Midtjylland

Midtjylland definirá la tercera ronda de la fase previa de la Europa League el próximo jueves 14 de agosto, cuando reciba a Fredrikstad en Dinamarca. Un triunfo y un empate lo instala en los play-offs, la cuarta fase antes de entrar oficialmente a la competencia.

Por otro lado, el chileno también se enfoca en la Superliga danesa, que ya disputa su cuarta fecha de la temporada. Hoy, el Midtjylland marcha en la cuarta posición de la tabla con cinco puntos en tres partidos.