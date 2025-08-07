El inicio de temporada que está teniendo Darío Osorio ha ilusionado a todo el Midtjylland. El chileno se está transformando en un hombre clave a nivel internacional, donde están luchando por entrar a la fase regular de la UEFA Europa League.

Días atrás el ex atacante de la U de Chile se matriculó con un golazo para avanzar a la tercera fase. Y ahora, en la ida contra el Fredrikstad FK, se hizo notar nuevamente pero con una asistencia.

El chileno tuvo un rol fundamental para que su equipo estirara la ventaja y así se fuera con un triunfo de oro como visitante. Lo mejor es que definirán de local y tienen una gran opción para ir a pelear el boleto a la fase liga del certamen.

Darío Osorio ahora aporta con una asistencia para dejar al Midtjylland más cerca de Europa League

Darío Osorio y el Midtjylland están cada vez más cerca de poder meterse en la fase liga de la UEFA Europa League. Este jueves el equipo del chileno se impuso como visitante por 1 a 3 contra el Fredrikstad FK, con la Joya como protagonista.

Darío Osorio se matriculó con una asistencia que deja al Midtjylland más cerca de la fase liga de la UEFA Europa League. Foto: Midtjylland.

La apertura de la cuenta llegó en los 14′ minutos gracias al tanto de Franculino Djú. De ahí en más el dueño de casa hizo méritos para poder igualar las cosas, pero en ese momento apareció el ex U de Chile a cambiarlo tdo.

Publicidad

Publicidad

Cuando el reloj marcaba los 32′ de juego, Darío Osorio recibió un balón frente al área. Haciendo una pausa esperó para cederlo a Mikel Gogorza, quien de primera remató para el 0 a 2.

ver también Los partidos de Darío Osorio tienen nueva casa: Así podrás ver al ex U. de Chile en Dinamarca

Si bien el Fredrikstad FK logró encontrar el descuento con Jóannes Bjartalio en los 77′ y así instalar suspenso en el final, no le alcanzó. Denil Castillo selló el 1 a 3 en los 79′ para instalar al Midtjylland cno un pie en la última ronda antes de la fase liga de la UEFA Europa League.

La vuelta es el jueves 14 de agosto desde las 12:00 horos con el elenco del chileno como local. El triunfo o el empate les permitiría avanzar a los playoff, donde se jugarán su opción de entrar al torneo.

Publicidad

Publicidad

Darío Osorio da que hablar con su rendimiento mientras lo mira un gigante como el Benfica. El Midtjylland intenta aprovechar al máximo a la Joya, la que podría estar viviendo sus últimos días en Dinamarca para dar el gran salto.

¿Cuáles son los números de Darío Osorio esta temporada?

En lo que va de temporada 2025/26, Darío Osorio ha logrado disputar 6 partidos oficiales con el Midtjylland. En ellos ha marcado 1 gol, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 393 minutos dentro del campo de juego.

Publicidad

Publicidad

ver también El insólito festejo de Darío Osorio tras clasificar al Midtjylland con un golazo en la Europa League

¿Cuál es el próximo partido del Midtjylland?

Antes de la vuelta ante el Fredrikstad FK, el Midtjylland se enfoca en la liga danesa. Este domingo 10 de agosto desde las 8:00 horas el elenco del chileno recibe al Fodbold Club Fredericia.