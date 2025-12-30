Darío Osorio y Lucas Assadi es una de las grandes duplas que fue formada en Universidad de Chile en el último tiempo. Pese a que los destinos del fútbol los separaron, se volvieron a reunir.

En uno de los peores momentos del Romántico Viajero, cuando el equipo luchaba por el descenso y estaba lejos de los títulos, surgieron dos jóvenes jugadores que ilusionaron a los hinchas con volver a levantar al club de su oscuro presente.

El reencuentro de Osorio y Assadi

Lucas Assadi y Darío Osorio se conocieron en las inferiores de Universidad de Chile y desde muy pequeños se convirtieron en las grandes promesas del club. Mientras el “10” debutó en 2021, el extremo hizo lo propio en el 2022. Si bien no pudieron ganar títulos juntos en el plantel de honor, fueron fundamentales para mantener la categoría en una época oscura.

Mientras el zurdo partió en 2023 a Midtjylland de Dinamarca por sus grandes actuaciones, a Assadi le tomó más tiempo poder explotar sus grandes condiciones en el Romántico Viajero. Sin embargo, en 2025 al fin logró hacerlo y llevó al equipo a la semifinal de la Copa Sudamericana.

Pese al paso del tiempo y la distancia, ambos siguen siendo yuntas. Prueba de eso es que como ambos están de vacaciones, aprovecharon el fin de año para reunirse. Subieron una postal a redes sociales y los hinchas de la U enloquecieron.

Bastó una simple foto de ambos para generar nostalgia entre los seguidores azules que vieron crecer a los jóvenes talentos. La liga de Dinamarca está en receso, por lo que Osorio está en Chile por las fiestas, mientras Assadi en los próximos días volverá a entrenar bajo las órdenes de Francisco Meneghini en U. de Chile.

Darío Osorio es uno de los mejores chilenos en Europa y su nombre ha sido vinculado a diversos clubes del viejo continente. Lucas Assadi espera terminar su consolidación en el equipo que los formó a ambos. Están llamados a ser importantes en el nuevo proceso de la selección chilena.