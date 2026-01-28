Francisco Paqui Meneghini hizo un análisis detallado del aporte que puede significar Lucas Assadi. El director técnico de Universidad de Chile sabe que el talentoso volante ofensivo genera interés en equipos extranjeros, como ocurrió con Atlético Mineiro de Brasil.

Pero que mientras no se vaya, el DT puede disfrutar del nivel de Assadi en el Romántico Viajero, que debutará ante el Audax Italiano menos de una semana después de perder por 3-0 ante Universitario de Lima en Perú. “Quiero que seamos un equipo versátil”, contó Meneghini en TNT Sports.

“Que no se sepa siempre que los movimientos serán los mismos. Lucas y Javier son muy buenos. Afuera vi mucho debate respecto a qué es Lucas, si es un enganche, un mediapunta o delantero. Me senté con él en la oficina el primer día y le dije ‘para mí vos sos Lucas”, contó el entrenador de 37 años.

Lucas Assadi y Javier Altamirano, dos jugadores claves para Universidad de Chile. (Andres Pina/Photosport).

Y prosiguió con los detalles de esa charla íntima que el DT tuvo con Assadi. “Al definirte te limitas un poco. Justamente es lo contrario, explotar al máximo tus capacidades’. En el amistoso con Wanderers dio tres asistencias. Todas distintas. Tiene de todo un poco”, afirmó Meneghini, quien se frota las manos por el potencial de Luquitas.

“Armador creo que no es ese típico organizador de juego. Quizá Javier puede retroceder y auxiliar un poco a Charlie y Romero en la construcción del juego”, detalló Paqui sobre algunos de los aspectos tácticos que podría tener la zona media del Bulla en esta exigente campaña 2026.

Para Francisco Paqui Meneghini, evidentemente Lucas Assadi forma parte de los planes, aunque debe encontrarle un lugar en la cancha para sacarle rédito a su potencial. Algo que no sucedió ante Universitario de Perú, que abrió muchas dudas con un triunfo por 3-0 ante Universidad de Chile.

“Lucas está más para el cambio de ritmo y la terminación, pero eso no quiere decir que no pueda hacer otra cosa”, apuntó Meneghini. Siempre con su foco en impedir que su equipo se vuelva uno predecible y fácil de contener. Un objetivo que marcó explícitamente.

Lucas Assadi en acción ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana 2025. (Andres Pina/Photosport).

Y que quiere cumplir con Assadi. “Encasillarlo en un rol es limitarlo siendo que es un jugador con muchísimo potencial”, sentenció Paqui Meneghini sobre el “10” de Universidad de Chile, la gran figura que tiene el equipo y uno de los mayores talentos de todo el fútbol chileno.