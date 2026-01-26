Universidad de Chile ya empieza a vivir su debut en la Liga de Primera 2026, que será frente a Audax Italiano en un compromiso que marcará el primer examen oficial del equipo de Francisco “Paqui” Meneghini.

Los azules intentarán dar vuelta la página tras un inicio irregular en los amistosos y arrancar el torneo con un triunfo ante su público en el Estadio Nacional. Te contamos los detalles del partido y la venta de entradas.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Audax Italiano? Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Audax Italiano, juegan este viernes 30 de enero, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános, por la Fecha 1 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

¿Dónde comprar las entradas para ver a la U vs. Audax Italiano?

La venta de entradas será únicamente por vía online, mediante la plataforma Puntoticket y los hinchas que compren deberán ingresar con su RUT, elegir el sector disponible y completar el proceso.

Ojo, porque el boleto será digital y se exigirá presentarlo en el ingreso al estadio junto al carnet de identidad.