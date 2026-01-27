Universitario de Perú disparó las dudas de más de algún hincha de la U de Chile con el expresivo 3-0 que le propinó en la Noche Crema. Por estos días, además, se destapó de un viejo anhelo que tuvo el Romántico Viajero en el mercado de fichajes.

Aunque fue hace más de un lustro. Se trata de un seleccionado peruano de vasta experiencia en su país. Tiene 34 años y en su currículum registra pasos por los tres clubes más grandes del balompié peruano. “La que me agarraba en un mejor momento fue en 2020 después de ganar el Apertura”, reconoció Alejandro Hohberg en una charla con el diario Depor.

“Era la segunda vez que me buscaba la U de Chile. Me había buscado el 2019, el club creyó que yo tenía que quedarme a jugar la Prelibertadores. Llegamos al acuerdo de quedarme. Y cuando ganamos el apertura se volvieron a contactar. Mandaron una propuesta de club a club”, recapituló el extremo izquierdo representado por Vibra Fútbol que hoy en día milita en Cienciano.

El Ale Hohberg dejó clarísimo que su deseo era cerrar con el Bulla. “Yo manifesté que quería dar ese salto en mi carrera. Nunca me llamó tanto la atención irme a un equipo de menor trascendencia que el que ya estaba. Creía que de Universitario a la U de Chile era un salto importante”, admitió el peruano-uruguayo, quien tiene una trayectoria muy similar a la de Gabriel Costa.

Alejandro Hohberg marca a Nicolás de la Cruz en un partido de River Plate vs Sporting Cristal. (Daniel Apuy/Getty Images).

“También era retarme a mí si estoy capacitado de jugar en un grande de Sudamérica. Me sentía preparado, pero el club no lo creyó conveniente. Sentía que había dado mi palabra de quedarme en diciembre, muchas veces se opina sin saber y hay acuerdos más de palabra que no se cumplen y el jugador siempre queda como el malo. Siempre quise no irme gratis”, expresó Alejandro Hohberg en la conversación que tuvo con el periodista Gabriel Casimiro.

Añadió “que a la U le quede un porcentaje si es que me iba o si no, un compromiso de regresar al club. Yo lo entendí la primera vez que pasó, a finales de las vacaciones de 2019, con Gregorio Pérez como entrenador. Hablé con él, conversé sin conocerlo y le dije que tenía una posibilidad para irme”.

Gregorio Pérez, un experimentado DT uruguayo que coincidió con Hohberg en Perú. (Alexis Lloret/Getty Images)

Alejandro Hohberg pudo pasar desde Universitario de Perú a la U de Chile, tal como hizo en su momento el atacante Raúl Ruidíaz. “Hubo un compromiso de palabra de que había apostado por la U y el próximo mercado, si todo va bien, te damos la oportunidad”, dijo el peruano charrúa, siempre en diálogo con el diario Depor.

“Yo no pedí aumentar el contrato ni cambiar las condiciones. Y la segunda vez que no se me permitió salir uno dice ‘la puta madre’. Es una oportunidad que no volverá a pasar. Dos veces el mismo equipo me estaba buscando”, sentenció el Ale Hohberg, evidentemente con una espinita por no haber podido vestirse de azul.

Eso sí, también ayuda a marcar un patrón de la dirigencia de Universidad de Chile: si gusta un jugador, se le sigue el rastro hasta que sea factible traerlo. Tal como hizo la gerencia deportiva de Manuel Mayo con el volante uruguayo Sebastián Rodríguez, por ejemplo.

