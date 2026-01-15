Es tendencia:
Mercado

Un equipo casi entero: Los 10 jugadores que se fueron de U de Chile en este mercado de fichajes

Los azules hicieron una limpieza importante, sobre todo en delantera, para afrontar esta temporada 2026.

Por Patricio Echagüe

La U ha cortado casi un equipo completo en este mercado.
Universidad de Chile apunta alto en esta temporada 2026. Los azules, de la mano de Francisco Meneghini, quieren por fin ser campeones después de ocho largos años y por lo mismo se están armando para eso.

Y ojo, que con las caras nuevas también vienen de la mano las despedidas. La dirigencia de Azul Azul se ha encargado de hacer una limpieza profunda en el plantel, sacando a varios futbolistas que ya habían cumplido un ciclo en el CDA.

Sacando cuentas, son diez los futbolistas, un equipo casi completo, quienes han dejado la U en este mercado de fichajes. El último fue Matías Sepúlveda, quien se fue vendido a Lanús de Argentina tras un gran 2025 a nivel personal.

“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida. Quiero agradecer de corazón a la hinchada de Universidad de Chile, gracias por el cariño que siempre me brindaron, que siempre estuvo presente, alentando en las buenas y no tan buenas. Su apoyo, su pasión y su amor por estos colores se sienten dentro y fuera de la cancha”, escribió en redes el jugador.

Los diez jugadores que dejaron Universidad de Chile en este mercado

La gran mayoría de los cortados responden a términos de contrato y las nulas ganas de renovación por parte del club. Ahí destaca Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio, Mauricio Morales y Rodrigo Contreras.

Matías Sepúlveda fue uno de los últimos jugadores en dejar Universidad de Chile. ¿Se sumará otro? | Foto: Photosport.

Además están los que se fueron mediante buenas ventas como Emmanuel Ojeda (quien finalmente será comprado por Huracán tras estar a préstamo) y el mencionado caso de Matías Sepúlveda a Lanús.

Por último están los casos de Leandro Fernández, Sebastián Rodríguez y Antonio Díaz, quienes no iban a ser tomados en cuenta por Paqui Meneghini y debían buscar un nuevo club para seguir con sus carreras.

Cabe recordar que de momento la U ha oficializado los fichajes de Eduardo Vargas (Audax Italiano), Lucas Romero (Cruzeiro, BRA) y Octavio Rivero (Barcelona, ECU). Resta cerrar lo de Juan Martín Lucero, quien tiene todo acordado para ser refuerzo de los azules.

