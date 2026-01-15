Universidad de Chile apunta alto en esta temporada 2026. Los azules, de la mano de Francisco Meneghini, quieren por fin ser campeones después de ocho largos años y por lo mismo se están armando para eso.

Y ojo, que con las caras nuevas también vienen de la mano las despedidas. La dirigencia de Azul Azul se ha encargado de hacer una limpieza profunda en el plantel, sacando a varios futbolistas que ya habían cumplido un ciclo en el CDA.

Sacando cuentas, son diez los futbolistas, un equipo casi completo, quienes han dejado la U en este mercado de fichajes. El último fue Matías Sepúlveda, quien se fue vendido a Lanús de Argentina tras un gran 2025 a nivel personal.

“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida. Quiero agradecer de corazón a la hinchada de Universidad de Chile, gracias por el cariño que siempre me brindaron, que siempre estuvo presente, alentando en las buenas y no tan buenas. Su apoyo, su pasión y su amor por estos colores se sienten dentro y fuera de la cancha”, escribió en redes el jugador.

Los diez jugadores que dejaron Universidad de Chile en este mercado

La gran mayoría de los cortados responden a términos de contrato y las nulas ganas de renovación por parte del club. Ahí destaca Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio, Mauricio Morales y Rodrigo Contreras.

Matías Sepúlveda fue uno de los últimos jugadores en dejar Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Además están los que se fueron mediante buenas ventas como Emmanuel Ojeda (quien finalmente será comprado por Huracán tras estar a préstamo) y el mencionado caso de Matías Sepúlveda a Lanús.

Por último están los casos de Leandro Fernández, Sebastián Rodríguez y Antonio Díaz, quienes no iban a ser tomados en cuenta por Paqui Meneghini y debían buscar un nuevo club para seguir con sus carreras.

Cabe recordar que de momento la U ha oficializado los fichajes de Eduardo Vargas (Audax Italiano), Lucas Romero (Cruzeiro, BRA) y Octavio Rivero (Barcelona, ECU). Resta cerrar lo de Juan Martín Lucero, quien tiene todo acordado para ser refuerzo de los azules.

