Universidad de Chile presentó de manera oficial a Francisco Meneghini como el nuevo entrenador para la temporada 2026, terminando con una importante teleseire luego de la salida del técnico Gustavo Álvarez.

En ese sentido, la U lo anunció para sus hinchas por medio de las plataformas digitales de la institución, además que preparan un video con la primera entrevista en el cargo.

Por lo mismo, liberaron una importante respuesta de esta conversación, donde el argentino ex O’Higgins revela el gran desafío que tiene por delante con los azules en la temporada.

“El objetivo creo que está muy claro, es ser campeón del torneo nacional, es la prioridad absoluta” ,comentó el entrenador.

Paqui Meneghini volvió al CDA con la U. Foto: U de Chile.

¿Un palo para Gustavo Álvarez en la U?

Universidad de Chile sabe que el paso de Gustavo Álvarez quedó en deuda en la competencia local, donde en dos temporadas no pudo levantar el título, algo que ahora tendrá que asumir Paqui Meneghini.

“Cualquier persona que es de la U y conoce el club sabe qué necesita el club esta temporada, no hay otra idea. Un club como este no tira ningún torneo y no se da por vencido, pero la prioridad es ser campeón del torneo nacional. Es el torneo que marca la regularidad, quién es el mejor equipo de Chile y queremos ser nosotros”, explicó.

Eso sí, admite que este año tendrán más competencia, donde la idea es que la U pueda competir sin problemas en todos los frentes y que para eso se van a preparar de la mejor forma.

“Después tenemos dos torneos más nacionales, en formato de copa, y el partido de Copa Sudamericana que es importante, porque nos da la posibilidad de que el equipo siga compitiendo internacionalmente, donde viene de una campaña muy buena, pero la prioridad es ser campeón del torneo nacional”, finalizó.

