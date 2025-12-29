Universidad de Chile ya oficializó a Francisco Meneghini como su nuevo entrenador, por lo que ahora trabaja en los refuerzos. Es ahí donde surgen Eduardo Vargas y Lucas Romero.

El Romántico Viajero al fin tiene al reemplazante de Gustavo Álvarez tras largas negociaciones para sacar a este. Con Paqui en la banca, pueden enfocarse en la conformación del plantel. Dos nombre estaban casi listos, pero faltaba el “ok” del DT.

¿Llega Vargas y Romero a U. de Chile?

Antes de la llegada de Francisco Meneghini a Universidad de Chile, se hablaba de que Eduardo Vargas y Lucas Romero estaban esperando el arribo del nuevo entrenador para sellar su aterrizaje en el Centro Deportivo Azul. El Bulla ha perdido terreno en el mercado.

“En la U me dicen que los refuerzos van a estar de aquí al lunes“, comenzó diciendo Cristián Caamaño en Radio Agricultura. Respecto a las incorporaciones, la que más inquiera a los hinchas es el posible arribo de un histórico como Turboman. Meneghini ya dio su veredicto.

ver también Confirma arribo de Edu Vargas como refuerzo de U de Chile: “Es el nueve por Nico Guerra”

“Ya le presentaron a Paqui los nombres y aprobó a Eduardo Vargas“, explicó el periodista. De esta manera, está más cerca que nunca el regreso del segundo máximo goleador histórico de la selección chilena, luego de 14 años fuera del club.

Claro que así como Eduardo Vargas arriba, el paraguayo Lucas Romero no correrá con la misma suerte. De acuerdo a lo indicado por Caamaño, el volante no es del gusto futbolístico de Paqui Meneghini, por lo que finalmente no arribará al Romántico Viajero.

Publicidad

Publicidad

Eduardo Vargas anotó 5 goles en Audax Italiano. Imagen: Photosport

“Lucas Romero no, porque no convencía del todo“, cerró Caamaño. De esta manera, lo más probable es que Eduardo Vargas sea el primer refuerzo oficial de Universidad de Chile. Meneghini tendrá como gran desafío el dirigir en la Copa Sudamericana 2026.