Matías Sepúlveda ya es ex jugador de Universidad de Chile, anunciado como flamante refuerzo de Lanús en Argentina. El polifuncional jugador nacional de 26 años da el salto y vivirá su primera experiencia en el extranjero.

En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño se mostró muy ilusionado con lo que pueda hacer el Tucu, pero también guarda esperanza por una decisión que pueda beneficiar a la selección chilena. El periodista espera que el DT de Lanús utilice al ex lateral izquierdo del Chuncho como volante.

“El problema para Sepúlveda… hay que ver si Mauricio Pellegrino lo ocupa de lateral izquierdo o de volante. Porque de lateral izquierdo tiene a Gabriel Suazo en la selección chilena. A mí me gustaría que Suazo y Sepúlveda jugaran juntos. Ambos”, manifestó Caamaño.

ver también Matías Sepúlveda se despidió con sentido mensaje de U de Chile: “Serán parte de mi vida”

Buena opción para la selección chilena

El comentarista expone que “si Sepúlveda es un volante interior en Lanús, claramente Chile suma una buena alternativa en el mediocampo que hoy no la tiene“.

Caamaño desea que Pellegrino ocupe a Sepúlveda de volante en Lanús para que juegue con Suazo en La Roja.

Caamaño concluye que “Pellegrino juega con 4-2-3-1, y Sepúlveda perfectamente podría ser uno de los dos volantes centrales, ya lo hizo en la U. Puede ser interno o externo por la izquierda”.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Manuel De Tezanos fue más allá: “puede que Pellegrino use a Sepúlveda de delantero incluso… Y ahora, lo que pierde mucho la U con la partida de Sepúlveda es balón detenido. Algo difícil de reemplazar”.

ver también Matías Sepúlveda se olvida de U. de Chile y es presentado en Lanús: “Hasta 2029”

“Le pega muy bien a la pelota. Y otra cosa es que le puedes pegar bien el tiro libre, tener una buena pegada y hacer el gol, pero otra cosa es ese tiro lejano que cae fuerte. Sepúlveda tiene eso, el tiro libre y también el remate de distancia”, sentenció el amigo del balong.