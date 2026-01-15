Día de noticias en U. de Chile. A la espera del anuncio de Juan Martín Lucero, quien tendría todo listo para convertirse en refuerzo azul, el Romántico Viajero tiene nueva e importante baja.

Durante este jueves, además de confirmarse la salida de Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda se despidió del club. “Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida“, fueron sus palabras en redes sociales.

“Quiero agradecer de corazón a la hinchada de U. de Chile. Gracias por el cariño que siempre me brindaron, que siempre estuvo presente, alentando en las buenas y no tan buenas”, sumó el futbolista.

¿Su destino? “Lanús tiene el agrado de anunciar la contratación del jugador Matías Sepúlveda, nuestro segundo fichaje en este mercado de verano, de último paso por U. de Chile. Su vínculo será hasta diciembre de 2029″.

Así va el mercado de fichajes de U. de Chile

Con esta, son siete las salidas confirmadas de U. de Chile. Ignacio Tapia, Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras, Leandro Fernández, Sebastián Rodríguez y Matías Sepulveda han dejado el club.

Por otra parte, los azules han anunciado a Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavo Rivero. Se espera que se les sume Juan Martín Lucero.