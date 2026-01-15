“Se acordó finalizar su vínculo”: U. de Chile confirma una nueva salida

Nuevos movimientos en U. de Chile. A la espera del anuncio de Juan Martín Lucero, quien tendría todo listo para ser refuerzo universitario, los azules confirman otra salida del equipo.

Hasta ahora, Ignacio Tapia, Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras y Leandro Fernández han dejado el equipo. Ahora se suma un volante que apenas duró un semestre en la institución.

El más reciente anuncio tiene que ver con la oficialización de la salida de Sebastián Rodríguez, otro de los jugadores que no estaba en los planes de Paqui Meneghini para la temporada 2026.

“Se acordó finalizar anticipadamente su vínculo contractual. El volante uruguayo, que se sumó a nuestro primer equipo en julio de 2025 proveniente desde Montevideo City Torque, sumó 9 apariciones con la camiseta azul. Fue parte del equipo campeón de la Supercopa 2025″, dijeron en la U.

El futuro de Sebastián Rodríguez parece estar en Uruguay. Hace unos días, el periodista Sebas Giovanelli contó que el mediocampista ya había iniciado contactos con Peñarol y su intención era volver a su país.

Con esto, U. de Chile libera un cupo de extranjero para el mercado de fichajes. Hasta ahora, los azules han anunciado a Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavo Rivero.