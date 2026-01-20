Universidad de Chile tuvo importante salidas en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde incluso sacó jugadores por los cupos de extranjero, como el caso de Sebastián Rodríguez.

El volante uruguayo no pudo acomodarse en el mediocampo de la U, incluso sumando escasos minutos en 2025, cuando llegó a mitad de la temporada para ser una solución.

Por lo mismo, tampoco fue considerado por Francisco Meneghini, por lo que se le abrió la puerta para buscar otro club, donde el “Bigote” no desaprovechó la oportunidad.

Esto, porque regresó a su país y, especialmente, al club que lo formó en el fútbol profesional, por lo que fue presentado como un egresado que vuelve a su equipo: Danubio.

Sebastián Rodríguez estuvo en la primera semana de pretemporada en la U. Foto: U de Chile.

El egresado Bigote Rodríguez vuelve al club que lo formó

Fue en las plataformas digitales de Danubio donde se hizo una particular presentación para Sebastián Rodríguez, una vez que salió como jugador libre de Universidad de Chile.

Recordando que salió de las inferiores del club, hicieron un gran juego en su anuncio en las redes sociales, como que fuera su regreso a la madurez en el fútbol.

“Día 1 presentando a jugadores egresados que vuelven a La Universidad: Sebastián “Cabecita” Rodríguez a Danubio”, destacaron en el club uruguayo.

Revisa el detalle:

