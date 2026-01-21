Dura semana para los hinchas de Unión Española. A la ya confirmada salida de Emiliano Vecchio, a menos de tres semanas de su llegada, ahora se sumó la caída de otro refuerzo de alto impacto que se proyectaba en Santa Laura: Rodrigo Piñeiro.

El delantero, actualmente perteneciente a Vélez Sarsfield, se encontraba en negociaciones con el elenco de Plaza Chacabuco para vivir una segunda etapa en el club, tras haber vestido la camiseta roja durante las temporadas 2022 y 2023. Sin embargo, desde un medio partidario del cuadro de Independencia llegó la confirmación que puso fin a la ilusión.

La información venía siendo adelantada en los últimos días y finalmente fue ratificada. Así lo informó el comunicador Bastián Guiñez Escobar, del medio Independencia Hispana, quien a través de su cuenta en X entregó detalles sobre el desenlace de las tratativas entre el ‘Loly’ Piñeiro y el conjunto hispano.

Rodrigo Piñeiro no llega a Unión Española

A través de sus redes sociales (@BastianBiguinez), el comunicador deportivo señaló: “🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 Rodrigo Piñeiro no será jugador de Unión Española en 2026”.

Posteriormente, entregó mayores detalles del quiebre en la negociación:

“El sueldo del futbolista y el cargo que pide Vélez para un posible préstamo por un año se encuentran fuera de lo que está dispuesto a pagar el club”.

Finalmente, agregó: “El jugador mantenía negociaciones hasta que se notificó que el préstamo iba con cargo. Unión Española ya le comunicó que no continuarán las tratativas”.

Piñeiro no será jugador de Unión Española. (Foto: Captura de X)

De esta manera, Unión Española deberá afrontar la temporada del Ascenso 2026 sin dos de los nombres que eran prioridad en este mercado de fichajes: Emiliano Vecchio y Rodrigo Piñeiro, un escenario que complica la planificación deportiva del elenco hispano.