Rodrigo Piñeiro sabe que el 2025 que tuvo en Everton de Viña del Mar estuvo lejos de colmar sus expectativas. Tuvo algún que otro festejo, de hecho uno de los dos goles que hizo en los Ruleteros se lo anotó a Universidad de Chile, pero también muchas frustraciones.

Así al menos dejó claro el Loly en una entrevista que le concedió a ESPN. “La realidad es que fue muy negativo el año. Jugué pocos partidos, hice dos goles. Dentro de lo deportivo fue negativo. Pero yo soy muy de los grupos”, introdujo el talentoso extremo uruguayo de 26 años.

“Me encanta llegar a los lugares y sentirme cómodo. Obviamente que competimos entre todos, pero que sea sanamente. No con jugadores por atrás matándote o diciendo cosas que no te pueden decir. Te hablo con la verdad”, manifestó el Loly Piñeiro.

Tweet placeholder

Una declaración que hace comprender por qué Everton peleó hasta último momento por zafar del descenso directo a la Primera B. “Soy sincero, estuve muy negativo por todas las situaciones”, manifestó el montevideano, quien ni siquiera estuvo citado en el triunfo de Vélez por 1-0 a Instituto de Córdoba, donde el delantero chileno Nicolás Guerra fue suplente.

Rodrigo Piñeiro celebra el gol que le anotó a Unión La Calera. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Publicidad

Publicidad

ver también Rodrigo Piñeiro se suma a Vecchio y propaga el escándalo en la Unión Española: “Me trataron de una manera que no merecía”

Piñeiro cuenta que un DT dejó Everton en 2025 “porque no aguantaba más”

Everton tuvo tres entrenadores durante la tortuosa campaña 2025 y Rodrigo Piñeiro contó una infidencia de uno de ellos. Aunque no reveló si fue el brasileño Gustavo Leal o el uruguayo Mauricio Larriera quien salió por eso. “No daré nombres, pero un técnico se fue porque no aguantaba más”, lanzó.

Rodrigo Piñeiro admitió que fue una temporada difícil para Everton. (Andres Pina/Photosport).

“Hoy estoy en Vélez, entrenando de buena manera, muy motivado, tengo a mi mujer embarazada. Tengo que bajar la pelota, ponerla al piso y disfrutarla. 2025 fue difícil para mí y mi familia”, aseguró Rodrigo Piñeiro, quien ya teme que no cuenta mucho en la consideración del DT Guillermo Barros Schelotto.

Publicidad

Publicidad

Por lo pronto, Everton tiene pactado un partido amistoso para este domingo 25 de enero. Los Ruleteros serán visitantes de la Noche Rosada del Sport Boys en Perú a contar de las 19:30 horas. Luego de eso, habrá que abocarse al debut de la Liga de Primera 2026 ante Unión La Calera pactado para el 2 de febrero a las 20 horas.

ver también Se suma a Vecchio y Pato Rubio: la rompió en Santa Laura, fracasó en Everton y vuelve a Unión Española

Así le fue a Everton en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Everton luchó hasta última hora por salvarse del descenso, que finalmente condenó a Deportes Iquique y la Unión Española.

Publicidad