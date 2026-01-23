Rodrigo Piñeiro y su historia de retorno a la Unión Española no llegó a tanto como la de Emiliano Vecchio, quien incluso firmó su contrato como refuerzo del cuadro de colonia. Pero no duró mucho tiempo en la Plaza Chacabuco. Literalmente, el “10” encendió una polémica por supuestas promesas incumplidas.

Un pleito público del que tomó más parte su pareja que él. Mientras Vecchio está de regreso en Argentina, el Loly Piñeiro contestó un llamado de ESPN desde Buenos Aires. Contó cómo se dieron las charlas para sumarse a la Furia Roja en la Primera B.

“A fin de año, cuando se da la situación de que Unión baja, hablo con Sabino nuevamente. Me pongo a la orden. Decisión difícil, sí, estoy en Vélez. Un equipo importante de Argentina. Quizás en Vélez iba a tener pocas chances y me puse a la orden”, confesó Rodrigo Piñeiro.

Rodrigo Piñeiro jugó 53 partidos en la Unión Española, hizo 20 goles. Y regaló cinco asistencias, (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Agregó que “le di prioridad a la Unión Española y me trataron de una manera que no me merecía. No importa, no importa”. No quiso confirmar que fue Aguad, gerente general de la institución, el que provocó que todo se cayera. De todas maneras, contó más.

“No fue de una manera mala, pero no llegamos a un arreglo por cosas chicas. El club tiene que ser más agradecido porque cuando me venden a Vélez, renuncié a todo mi porcentaje. Eso ningún jugador lo hace. Fue mucha plata si ustedes ven la venta. Mucha plata”, marcó el Loly Piñeiro.

Según Transfermarkt, Piñeiro llegó al Fortín a cambio de 2,7 millones de dólares. Aunque el Loly, quien jugó en Peñarol, Rampla Juniors y el SC Nashville de Estados Unidos, no dejó claro cuánto dinero resignó.

El caso Vecchio deja más secuelas: Rodrigo Piñeiro le apunta a la dirigencia de Unión Española

Rodrigo Piñeiro tampoco jugará en la Unión Española 2026, al igual que Emiliano Vecchio. El Loly recordó su pase a Vélez. Y también reveló parte de sus gastos habituales. “Tengo a mi familia, tengo que mantener a mi familia. Mucha gente, no importa, cosas personales”, expuso.

“Soy un pibe que vino de abajo que le costó un montón ganar lo que he ganado. Renunciar a un dinero así creo que ningún jugador lo hace. Tendrían que ser más agradecidos por las cosas que ofrecieron”, lanzó Piñeiro, que dejó otro palito para los hispanos.

Rodrigo Piñeiro en la Unión Española. Según él, estuvo cerca de volver, pero le cerraron la puerta. (Mauricio Ulloa/Photosport).

Un sayo que les cabe a varias instituciones, de todas maneras. “Siempre el jugador hace un esfuerzo, el jugador, el jugador, el jugador. Y los clubes, ¿cuándo hacen esfuerzo?”, fue la desafiante consulta de Piñeiro para cerrar el tema. Sigue la polémica por los fichajes fallidos en la Unión Española.

