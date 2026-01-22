Unión Española vuelve al mercado tras una semana particularmente movida. No solo debió lidiar con la caída del fichaje de Rodrigo Piñeiro, sino también con la salida de una de las piezas llamadas a levantar al conjunto hispano de cara a la temporada 2026.

Nos referimos a la salida de Emiliano Vecchio, ídolo del ‘rojo’ que, en medio de la polémica, abandonó Santa Laura apenas tres semanas después de su regreso a Plaza Chacabuco.

En ese contexto, se conoció que el cuadro comandado por Rodrigo Villagra ya dio vuelta la página y que, en la dirigencia hispana, se enfocaron en encontrar a su reemplazante, quien no sería otro que Ramón “Ron Damón” Fernández, mediocampista argentino-chileno que en su última temporada vistió la camiseta de San Marcos de Arica.

¿Ramón Fernández regresa a Santiago?

De acuerdo a la información publicada por Cristobal de Pablo del medio Independencia Hispana, el Rojo de Santa Laura inició contactos con el jugador tras concretarse la salida de Emiliano Vecchio.

El experimentado volante con pasada en Colo Colo y Universidad de Chile es el nombre elegido en Santa Laura para reemplazar al ‘Gordo’ y este jueves Unión Española tomó contacto directo con el “10”.

“RON DAMÓN MIRA AL ROJO” comenzó señalando el periodista deportivo en su cuenta de X, para posteriormente complementar con la siguiente información: “Ramón Fernández [41|🇦🇷🇨🇱] inició contactos con Unión Española, pero antes debía zanjarse la salida de Vecchio. Ya materializada, los Hispanos contactaron este jueves al “10” que viene de jugar en Arica para conocer sus condiciones”.

(Foto: X)

Así, Fernández asoma como una alternativa de experiencia para ocupar un puesto que quedó vacante tras la dramática salida de Vecchio y así subsanar un plantel que busca reordenarse y proyectarse rumbo a la temporada 2026, donde buscará volver a la división de honor del fútbol nacional.

Los números de Ramón Fernández en 2025

‘Ron Damón’ Fernández jugó el 2025 en San Marcos de Arica, donde logró derrochar talento a pesar de sus 41 años. Ahí, el ex Colo Colo y Universidad de Chile disputó 23 partidos en el Ascenso, logrando anotar 2 goles y asistiendo a sus compañeros en 3 oportunidades.

