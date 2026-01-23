Es tendencia:
Luciano Cabral anota el primer gol chileno en la temporada 2026 del fútbol argentino

El creativo nacional abrió la cuenta para Independiente en su estreno en el Apertura 2026 ante el campeón Estudiantes de La Plata.

Por Alfonso Zúñiga

Luciano Cabral anota el primer gol chileno en Liga Argentina 2026.
© InstagramLuciano Cabral anota el primer gol chileno en Liga Argentina 2026.

19 son los futbolistas chilenos que verán acción durante la temporada 2026 en el fútbol argentino. De todos ellos, ya hay uno que puso su nombre más alto que el resto en el comienzo del Torneo de Apertura 2026: Luciano Cabral para Independiente.

El ex Coquimbo Unido recibió la confianza de su entrenador Gustavo Quinteros, quien lo puso como enlace, detrás del paraguayo Gabriel Ávalos, con la chance no sólo de controlar el balón, sino también de aparecer por sorpresa dentro del área.

Así ocurrió. En el duelo entre Independiente y el actual campeón Estudiantes de La Plata, Luciano Cabral inscribió su nombre en el marcador, luego de un saque lateral por derecha que pivoteó el guaraní y le dejó en posición de ‘9’ para anotar el primer gol chileno del 2026 en el fútbol argentino.

