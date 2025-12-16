Luciano Cabral fue protagonista de una jugada que terminó con un gol extraordinario que además significó un premio Puskas para su ejecutor. Un tanto que dio la vuelta al mundo y que finalmente recibió su merecido galardón.

Sin duda, fue uno de los mejores goles de 2025. Aunque, en honor a la verdad, Cabral sólo fue el ejecutante de la pelota parada que lo antecedió. Se jugaba el minuto 57 cuando el talentoso chileno lanzó un tiro de esquina que no parecía tan peligroso, pero terminó con un golazo de Santiago Montiel.

Recién empezaba el torneo argentino (ocurrió en mayo) cuando el jugador de Independiente hizo tremenda pirueta para concretar el golazo que le valió ser galardonado. El tiro de chilena se coló en la portería de Ezequiel Centurión.

Lo ganó con merecimiento

Si bien eran varios los competidores, el gol de chilena de Montiel simplemente se robó la película. No sólo por la contorsión que realizó, sino porque lo hizo desde fuera del área, pasando el balón por encima del portero.

“Jamás nos cansaremos de este gol. ¡Santiago Montiel se queda con un Premio Puskás memorable!”, escribió la cuenta oficial de la FIFA, confirmando la obtención del galardón por parte del argentino.

Mientras, un chileno participa como protagonista de reparto del momento que se ganó los laureles del fútbol mundial. Sin embargo, en el pasado, han habido goles del torneo local peleando por el Puskas, como el gol de Alejandro Camargo con la Universidad de Concepción, en 2017.

Mira el golazo que se ganó el Puskas

