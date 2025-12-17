Es tendencia:
Colo Colo

“Hay molestia”: revelan detalles de la situación de Oroz en Colo Colo

Alexander Oroz termina contrato y, pese a las intenciones de Colo Colo, tiene un pie fuera del Monumental. Esto dicen desde el Cacique.

Por Javiera García L.

Colo Colo toma decisiones pensando en la temporada 2026, donde se termina de definir la situación de los jugadores que terminan contrato. Los albos ya anunciaron cuatro salidas y se sumaría la de Alexander Oroz.

Después de que el Cacique despidiera a Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor y Sebastián Vegas, la situación del delantero quedó pendiente.

“Estamos conversando con su círculo para que tenga Colo Colo un porcentaje de su pase, pero que vaya a otro equipo”, explicó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, sobre el caso del Flecha.

Sin embargo, estos planes no habrían resultado, porque en las últimas se conoció la información de que Alexander Oroz no continuaría en Colo Colo. Desde Dale Albo contaron los motivos.

“Alexander Oroz no ha querido renovar”, dicen en Colo Colo

El medio citado aseguró que “existe molestia en el interior del Monumental por las versiones que han salido en torno al jugador”, porque “Alexander Oroz no ha querido renovar para así quedar con el pase en su poder“.

Publicidad

Con esto, el delantero saldría de Colo Colo para negociar su llegada a otro club como agente libre. El periodista Cristián Alvarado contó que Deportes Concepción, Palestino, Audax Italiano y Unión La Calera se interesaron en el Flecha, además de U. Católica.

