Colo Colo

Sorpresa total: Colo Colo tiene un inesperado cortado para la temporada 2026

El cuadro albo sigue limpiando su plantel de cara a la campaña del próximo año y no renueva contrato uno de sus delanteros.

Por Carlos Silva Rojas

Alexander Oroz se va de Colo Colo.
Colo Colo tiene que rearmarse de cara a la próxima temporada, debido a que tuvo muy malos resultados y el entrenador Fernando Ortiz busca tener un equipo renovado de cara a 2026.

En Blanco y Negro tomaron decisiones rápidas y no le renovaron el contrato a Emiliano Amor, Óscar Opazo, Mauricio Isla y Sebastián Vegas. Además, el delantero Matías Moya, que estaba cedido en Deportes Iquique, tampoco continúa en Macul.

Había un caso diferente para ByN, se trata de la situación del delantero Alexander Oroz, por quien querían realizar una maniobra especial, pese a que también se acabó su vínculo.

Alexander Oroz se va de Colo Colo

La idea de Blanco y Negro, según dio a conocer el propio presidente de su directorio Aníbal Mosa, era quedarse con un porcentaje del pase de Oroz para una posible venta futura, lo que no se concretó.

El comunicador Cristián Alvarado dio a conocer en el programa Puntete que la Flecha se va de Colo Colo, tras no llegar a acuerdo con la sociedad anónima que administra al club.

Alexander Oroz se va de Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Alexander Oroz no sigue en Colo Colo. Les doy contexto de la situación… Ustedes se acuerdan de las declaraciones de Aníbal Mosa cuando le preguntan por Alexander Oroz. Él nunca habla de renovación, habla de quedarse con un porcentaje del jugador, esperan un gesto del jugador”, señaló el popular Tomate.

El jugador terminó su vínculo y puede negociar como jugador libre. Depende de él si realiza este gesto y le da un porcentaje a Colo Colo por una futura venta”, cerró el reportero.

Alexander Oroz se suma a las partidas y no jugará con la camiseta de Colo Colo en la temporada 2026.

