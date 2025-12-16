Una auténtica guerra interna se vive por estos días en Colo Colo. De un lado, el entrenador Fernando Ortiz, que cuenta con la venia de la dirigencia del club. Del otro, Arturo Vidal, con un “ejército” de hinchas que le celebran cada uno de sus dichos.

Todo se dio a raíz de la decisión del entrenador de relegar al bicampeón de América al banco de suplentes, lo que provocó una furiosa reacción del futbolista en redes sociales. A partir de ahí, los rumores de una pelea entre ambos son cada vez mayores.

En medio de ese ambiente, el periodista Christopher Brandt reveló en ESPN que se producirá un nuevo round entre Ortiz y Vidal, el cual se dará previo al inicio de la pretemporada de Colo Colo, en la primera semana del 2026.

El nuevo round de la pelea Ortiz vs. Vidal en Colo Colo

Lo primero que mencionó el reportero albo es que “la intención del jugador es hacer respetar su contrato“, el cual se extendió por toda la temporada 2026, “pero para esto, deben darse ciertas situaciones“, agregó el comunicador.

¿Cuáles son? “Una de ellas es esta conversación que Fernando Ortiz tendrá que sostener con Arturo Vidal, porque Aníbal Mosa (presidente) lo dejó bastante claro, el que toma las decisiones hoy en Colo Colo es el técnico, y todos los jugadores, sin excepción, deben acatar”.

“Habrá que ver cómo se recompone esta relación, no sólo con él, sino también con el otrora capitán Esteban Pavez“, puntualiza Brandt quien sostiene que el King “se quiere quedar en el club, pero aún hay capítulos porque podría llegar una oferta por él, o algo que termine sacándolo del equipo”.

Los números del “King” y el DT durante 2025

Arturo Vidal disputó este año, entre torneos locales y Copa Libertadores, un total de 27 juegos y 1.792 minutos, en los que anotó tres tantos y entregó un pase gol, numéricamente su peor campaña como futbolista profesional.

Por su parte, como técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz registró un 48.14 por ciento de rendimiento, en base a cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas. Además, perdió la Supercopa.

Así terminó Colo Colo en Liga de Primera